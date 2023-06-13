https://sputniknews.com.tr/20230613/tarimda-el-nino-etkisi-kahve-ve-kakaoda-fiyatlar-yukselmeye-basladi-1072399914.html
Tarımda 'El Nino' etkisi: Kahve ve kakaoda fiyatlar yükselmeye başladı
Tarımda 'El Nino' etkisi: Kahve ve kakaoda fiyatlar yükselmeye başladı
Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının, yumuşak emtia olarak da bilinen kahve ve kakao piyasasında fiyatların yükselmesine neden olduğu belirtildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T20:20+0300
2023-06-13T20:20+0300
2023-06-13T20:20+0300
yaşam
el nino
kahve
kakao
kakao
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Meteoroloji uzmanlarının bir süredir dikkat çektiği "El Nino" hava olayları, tarımı etkilemeye başladı. NTV'nin haberine göre dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinin bazılarına kuraklık, bazılarına ise aşırı yağışlar bırakan "El Nino" hava olayının geri dönüşü, kahve ve kakaoda etkisini göstermeye başladı. Kakao vadeli işlemleri, küresel arza ilişkin artan endişeler nedeniyle ton başına 3.180 doların üzerine çıkarak dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatların son 1 ayda yüzde 6.3, son 1 yılda yüzde 36 düzeyinde olduğu belirtilirken, Kahve piyasasında da benzer endişeler baş gösterdi. Arabica kahve vadeli işlemleri, "El Nino"nun küresel üretim için risk oluşturduğunu söyleyen bir raporun ardından 1.9 dolar civarına geri döndü. El Nino nedir?ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230609/el-nino-hava-olayi-basladi-2024un-dunyanin-en-sicak-yili-olmasi-bekleniyor-1072204932.html
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el nino, kahve, kakao, kakao
el nino, kahve, kakao, kakao
Tarımda 'El Nino' etkisi: Kahve ve kakaoda fiyatlar yükselmeye başladı
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Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının, yumuşak emtia olarak da bilinen kahve ve kakao piyasasında fiyatların yükselmesine neden olduğu belirtildi.
Meteoroloji uzmanlarının bir süredir dikkat çektiği "El Nino" hava olayları, tarımı etkilemeye başladı.
NTV'nin haberine
göre dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinin bazılarına kuraklık, bazılarına ise aşırı yağışlar bırakan "El Nino" hava olayının geri dönüşü, kahve ve kakaoda etkisini göstermeye başladı.
Kakao vadeli işlemleri, küresel arza ilişkin artan endişeler nedeniyle ton başına 3.180 doların üzerine çıkarak dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatların son 1 ayda yüzde 6.3, son 1 yılda yüzde 36 düzeyinde olduğu belirtilirken, Kahve piyasasında da benzer endişeler baş gösterdi.
Arabica kahve vadeli işlemleri, "El Nino"nun küresel üretim için risk oluşturduğunu söyleyen bir raporun ardından 1.9 dolar civarına geri döndü.
El Nino nedir?
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.