El Nino hava olayı başladı: 2024'ün Dünya’nın en sıcak yılı olması bekleniyor
00:37 09.06.2023 (güncellendi: 00:39 09.06.2023)
© AP Photo / Wong Maye-EABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
© AP Photo / Wong Maye-E
ABD'li yetkililer, Dünya’da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıkladı. Yetkililer, 2024'ün muhtemelen Dünya’nın en sıcak yılı olacağına işaret etti.
Büyük Okyanus'ta El Nino hava olayı başladı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.
#BREAKING US declares arrival of expected El Nino climate phenomenon, potentially inciting extreme weather: NOAA pic.twitter.com/K7hSWTJDwX— AFP News Agency (@AFP) June 8, 2023
NOAA’dan İklim Bilimci Michelle L’Heureux yaptığı açıklamada, El Nino’nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.
NOAA has declared the arrival of El Nino, a climate phenomenon that brings warmer sea temperatures near the equator. https://t.co/BpAAwSL9pd— The Hill (@thehill) June 8, 2023
NASA, mayıs ayında El Nino’yu fark etmişti
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus’un ekvatoral kesiminde El Nino’nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu duyurmuştu.
El Nino’nun Afrika’da, Avustralya’da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan’daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.
Rekor sıcaklıklar gelebilir
İngiliz bilim adamları ise elde edilen bilgilere göre El Nino’nun şu anda güçlendiğini ve 2023’ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.
El Nino has officially returned and is likely to yield extreme weather conditions later this year https://t.co/RFcm0xuoVt pic.twitter.com/s1TRXtYpl0— Reuters (@Reuters) June 8, 2023
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur ve fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus’un çok ötesine kadar ulaşabilir.
30 Mayıs, 11:08