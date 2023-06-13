https://sputniknews.com.tr/20230613/sunak-ingiltereyi-yapay-zeka-duzenlemelerinin-cografi-evi-yapmak-istiyorum-1072355578.html

Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum

Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum

İngiltere Başbakanı Sunak, "Sadece dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olarak konumumuzu korumak değil, teknoloji yatırımları için İngiltere'yi büyütmek ve... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T01:44+0300

2023-06-13T01:44+0300

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesini yapay zekada sadece entelektüel merkez değil, küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin "coğrafi evi" yapmak istediğini bildirdi.Sunak, London TechWeek'in açılışında yaptığı konuşmada, inovasyonun insanların hayatını dönüştüren en büyük güçlerden biri ve şu anda insani gelişim için Sanayi Devrimi'ni geride bırakabilecek bir fırsat olduğunu söyledi.Bu alanda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Sunak, şöyle devam etti:Sunak, teknoloji yatırımlarında İngiltere'yi seçmek için en önemli sebebin "liderlik" olduğunu belirterek, "Bu hükümetle ve başbakanınız olarak benimle yapmaya çalıştıklarınız için sorumlu insanlara güveniyor musunuz? Bizi oylara göre değil, eylemlerimize göre değerlendirebilirsiniz" dedi.Yatırım yanlısı bir vergi sistemi oluşturduklarını aktaran Sunak, ayrıca HSBC İnovasyon Bankacılığı birimini kurduğunu ve dünyanın lider teknoloji firmalarından a16z şirketinin Londra'da yeni bir merkez açtığını duyurdu.

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