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Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum
Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum
İngiltere Başbakanı Sunak, "Sadece dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olarak konumumuzu korumak değil, teknoloji yatırımları için İngiltere'yi büyütmek ve... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T01:44+0300
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesini yapay zekada sadece entelektüel merkez değil, küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin "coğrafi evi" yapmak istediğini bildirdi.Sunak, London TechWeek'in açılışında yaptığı konuşmada, inovasyonun insanların hayatını dönüştüren en büyük güçlerden biri ve şu anda insani gelişim için Sanayi Devrimi'ni geride bırakabilecek bir fırsat olduğunu söyledi.Bu alanda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Sunak, şöyle devam etti:Sunak, teknoloji yatırımlarında İngiltere'yi seçmek için en önemli sebebin "liderlik" olduğunu belirterek, "Bu hükümetle ve başbakanınız olarak benimle yapmaya çalıştıklarınız için sorumlu insanlara güveniyor musunuz? Bizi oylara göre değil, eylemlerimize göre değerlendirebilirsiniz" dedi.Yatırım yanlısı bir vergi sistemi oluşturduklarını aktaran Sunak, ayrıca HSBC İnovasyon Bankacılığı birimini kurduğunu ve dünyanın lider teknoloji firmalarından a16z şirketinin Londra'da yeni bir merkez açtığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230417/ingiltere-basbakani-rishi-sunakin-gelir-beyanina-iliskin-sorusturma-baslatildi-1069807513.html
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sunak, rishi sunak, avrupa
sunak, rishi sunak, avrupa

Sunak: İngiltere'yi yapay zeka düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum

01:44 13.06.2023
© AP Photo / Leon Neal Rishi Sunak
 Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Leon Neal
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İngiltere Başbakanı Sunak, "Sadece dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olarak konumumuzu korumak değil, teknoloji yatırımları için İngiltere'yi büyütmek ve en iyi yer haline getirmek istiyorsak, hızlı olmalıyız" dedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesini yapay zekada sadece entelektüel merkez değil, küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin "coğrafi evi" yapmak istediğini bildirdi.
Sunak, London TechWeek'in açılışında yaptığı konuşmada, inovasyonun insanların hayatını dönüştüren en büyük güçlerden biri ve şu anda insani gelişim için Sanayi Devrimi'ni geride bırakabilecek bir fırsat olduğunu söyledi.
Bu alanda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Sunak, şöyle devam etti:
"Sadece dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olarak konumumuzu korumak değil, teknoloji yatırımları için İngiltere'yi büyütmek ve en iyi yer haline getirmek istiyorsak hızlı olmalıyız. Bu konuda bir aciliyet hissiyatım var. Yapay zekada dünya lideri olacağız. İngiltere'yi yapay zekada sadece entelektüel bir merkez değil, küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum. Bu nedenle İngiltere, bu yıl yapay zeka alanındaki ilk küresel zirveye de ev sahipliği yapacak. İklim değişikliğini önlemede birleştiğimiz gibi, yapay zeka konusunda da küresel bir iş birliği gerekiyor."
Sunak, teknoloji yatırımlarında İngiltere'yi seçmek için en önemli sebebin "liderlik" olduğunu belirterek, "Bu hükümetle ve başbakanınız olarak benimle yapmaya çalıştıklarınız için sorumlu insanlara güveniyor musunuz? Bizi oylara göre değil, eylemlerimize göre değerlendirebilirsiniz" dedi.
Yatırım yanlısı bir vergi sistemi oluşturduklarını aktaran Sunak, ayrıca HSBC İnovasyon Bankacılığı birimini kurduğunu ve dünyanın lider teknoloji firmalarından a16z şirketinin Londra'da yeni bir merkez açtığını duyurdu.
Rishi Sunak ofiste masabaşında telefonla konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın gelir beyanına ilişkin soruşturma başlatıldı
17 Nisan, 18:35
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