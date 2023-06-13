https://sputniknews.com.tr/20230613/suc-orgutu-lideri-alaattin-ilyas-saral-tutuklandi-1072358951.html

Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve Belçika’da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul'da... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T06:23+0300

2023-06-13T06:23+0300

2023-06-13T06:23+0300

türkiye

organize suç örgütü

sarallar

ilyas saral

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İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınan suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, tutuklandı. Alattin Saral, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri İlyas Alaattin Saral hakkında, 8 Haziran'da kırmızı bülten çıkarıldığı, örgüt liderinin, karardan bir gün sonra Belçika’nın Brüksel kentinden Tanzanya’ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandığı öğrenildi. Brüksel’de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral'ın Türkiye’de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine Saral, Belçika’dan Türkiye’ye gönderildi. Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 büyük operasyonEmniyet güçleri geçen yıl Sarallar'a yönelik İstanbul merkezli 2 büyük operasyon gerçekleştirmişti. 169 kişinin gözaltına alınıp, 21'inin tutuklandığı "Tümör" adı verilen operasyonun ardından Sarallar grubuna dava açılmıştı. Alattin İlyas Saral ise davanın en çok aranın ismiydi. Alaattin İlyas Saral, 90'lı yıllardan bu yana suç örgütü olarak tanınan Sarallar grubunun son dönemdeki elebaşı olarak biliniyordu. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının Alaattin İlyas Saral olduğu, bu örgütün ise Saral'ın yanı sıra sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiği belirtiliyor. Örgüt elebaşlarından Erdal Acar'ın başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanları olmak üzere örgüte devamlılığı olan maddi getiri sağladığı aktarılan iddianamede, bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı sanığın örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı kaydediliyor. Suç örgütünün elebaşlarından olan bazı sanıkların sorumluluk alanı ve birtakım eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu aktarılıyor. İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları, bunu yaparken aralarında hiyerarşik bir yapının bulunduğuna yer veriliyor. Örgüt elebaşlarının her birinin kendisine bağlı kadroların bulunduğu, örgüt içerisindeki görev dağılımına göre örgütsel faaliyet ve eylemde bulundukları ve birbirlerinin alanlarına mümkün mertebe müdahale etmediklerine dikkati çekilen iddianamede, görevlendirmelerin örgüt lideri tarafından yapıldığı, örgüt yöneticilerinin zaman zaman birbirleriyle görüşüp danıştıkları ve bazı eylemleri de birlikte gerçekleştirdikleri belirtiliyor. İstenen cezalar İddianamede, örgüt elebaşı Alaattin İlyas Saral'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "nitelikli yağma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanıklardan Mehmet Ulu'nun aynı suçlardan 15 yıldan 27 yıla, Mustafa Fazlıoğlu'nun 5 yıldan 12 yıla, Fatih Sarıalioğlu'nun 30 yıldan 49 yıl 6 aya, Ali Kaplan'ın 35 yıldan 66 yıl 6 aya ve Osman Tellioğlu'nun 10 yıldan 19 yıl 6 aya kadar, sanık Tamer Çağlar'ın ise 25 yıldan 42 yıla kadar hapsi istenen iddianamede örgüt yöneticisi konumundaki toplam 8 sanığın, "örgüt üyesi" ve "örgüte yardım eden" konumundaki sanıkların işledikleri tüm suçlardan sorumlu oldukları, bu nedenle bu sanıklara verilecek cezalardan sorumlu tutularak aynı cezaya çarptırılmaları talep edildi. Davanın tutuklu sanıklarından Ahmet Cengiz Karlı, cezaevinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 18 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230611/suc-orgutu-lideri-alaattin-saral-yakalandi-1072304089.html

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organize suç örgütü, sarallar, ilyas saral