https://sputniknews.com.tr/20230611/suc-orgutu-lideri-alaattin-saral-yakalandi-1072304089.html
Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı
Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı
İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T21:25+0300
2023-06-11T21:25+0300
2023-06-11T21:25+0300
türkiye
polis
istanbul
havalimanı
sarallar
suç örgütü
gözaltı
operasyon
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html
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polis, istanbul, havalimanı, sarallar, suç örgütü, gözaltı, operasyon
polis, istanbul, havalimanı, sarallar, suç örgütü, gözaltı, operasyon
Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı
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İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.
Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.