https://sputniknews.com.tr/20230611/suc-orgutu-lideri-alaattin-saral-yakalandi-1072304089.html

Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı

Suç örgütü lideri Alaattin Saral yakalandı

İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T21:25+0300

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türkiye

polis

istanbul

havalimanı

sarallar

suç örgütü

gözaltı

operasyon

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220708/sarallar-operasyonunda-ele-gecen-silahlar-sergilendi-1058463569.html

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polis, istanbul, havalimanı, sarallar, suç örgütü, gözaltı, operasyon