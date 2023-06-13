https://sputniknews.com.tr/20230613/sergen-yalcindan-fenerbahce-aciklamasi-teklif-gelirse-oturur-konusuruz-1072389169.html
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse oturur konuşuruz
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse oturur konuşuruz
Fenerbahçe'nin Jesus'un ardından göreve getireceği iddia edilen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T15:40+0300
2023-06-13T15:40+0300
2023-06-13T15:40+0300
spor
fenerbahçe
sergen yalçın
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0f/1044511880_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_6a9b8256d7b8755de97621edd2afe476.jpg
Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başladı.Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.Avcı'nın da adı geçiyorFenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0f/1044511880_52:0:1829:1333_1920x0_80_0_0_713072da4ee0c8f412c9a5d7902ce879.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, sergen yalçın, teknik direktör
fenerbahçe, sergen yalçın, teknik direktör
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse oturur konuşuruz
Abone ol
Fenerbahçe'nin Jesus'un ardından göreve getireceği iddia edilen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" dedi.
Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başladı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.
Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.
Avcı'nın da adı geçiyor
Fenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.