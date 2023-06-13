https://sputniknews.com.tr/20230613/sergen-yalcindan-fenerbahce-aciklamasi-teklif-gelirse-oturur-konusuruz-1072389169.html

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse oturur konuşuruz

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması: Teklif gelirse oturur konuşuruz

Fenerbahçe'nin Jesus'un ardından göreve getireceği iddia edilen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T15:40+0300

2023-06-13T15:40+0300

2023-06-13T15:40+0300

spor

fenerbahçe

sergen yalçın

teknik direktör

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Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jorge Jesus'a veda eden Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları başladı.Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük için adı geçen isimlerden olan Sergen Yalçın ilk kez konuştu.Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Yalçın yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.Avcı'nın da adı geçiyorFenerbahçe'de Sergen Yalçın'ın dışında Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Lucescu'nun ismi de teknik direktörlük için anılıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocasının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html

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fenerbahçe, sergen yalçın, teknik direktör