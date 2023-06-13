https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-disisleri-kanadanin-an-124-ucagina-el-koymasinin-ciddi-sonuclari-olacak-1072403093.html

Rusya Dışişleri: Kanada'nın An-124 uçağına el koymasının ciddi sonuçları olacak

Rusya Dışişleri: Kanada'nın An-124 uçağına el koymasının ciddi sonuçları olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Rus An-124 uçağına el koyma kararının Rusya-Kanada ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacağını ifade... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T22:05+0300

2023-06-13T22:05+0300

2023-06-13T22:06+0300

ukrayna krizi

kanada

rusya

an-124

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya, Zaharova yaptığı açıklamada, Toronto'da tutulan Rus An-124 kargo uçağına Kanada tarafından el konulması kararının ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağını, Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zaharova, “Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kiev ziyareti sırasında, Şubat 2022'den bu yana Toronto havaalanında yasadışı bir şekilde tutulan ‘Rus şirketi Volga-Dnepr'e ait An-124 kargo uçağına iç yaptırımlar mevzuatı uyarınca el koyma prosedürünün başlatıldığı’ yönündeki açıklamasını utanmazca bir çalma deliliği olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.Zaharova, Rus tarafının bu kararın pratikte uygulanmasının, Ottawa'nın hataları nedeniyle zaten kırılmanın eşiğine gelen Rusya-Kanada ilişkileri açısından ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

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