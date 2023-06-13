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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/rusya-disisleri-kanadanin-an-124-ucagina-el-koymasinin-ciddi-sonuclari-olacak-1072403093.html
Rusya Dışişleri: Kanada'nın An-124 uçağına el koymasının ciddi sonuçları olacak
Rusya Dışişleri: Kanada'nın An-124 uçağına el koymasının ciddi sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Rus An-124 uçağına el koyma kararının Rusya-Kanada ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacağını ifade... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:05+0300
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kanada
rusya
an-124
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya, Zaharova yaptığı açıklamada, Toronto'da tutulan Rus An-124 kargo uçağına Kanada tarafından el konulması kararının ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağını, Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.Zaharova, “Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kiev ziyareti sırasında, Şubat 2022'den bu yana Toronto havaalanında yasadışı bir şekilde tutulan ‘Rus şirketi Volga-Dnepr'e ait An-124 kargo uçağına iç yaptırımlar mevzuatı uyarınca el koyma prosedürünün başlatıldığı’ yönündeki açıklamasını utanmazca bir çalma deliliği olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.Zaharova, Rus tarafının bu kararın pratikte uygulanmasının, Ottawa'nın hataları nedeniyle zaten kırılmanın eşiğine gelen Rusya-Kanada ilişkileri açısından ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kanada-rusya-karsiti-yaptirimlara-moldova-vatandaslarini-da-dahil-edecek-1071014199.html
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kanada, rusya, an-124, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
kanada, rusya, an-124, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: Kanada'nın An-124 uçağına el koymasının ciddi sonuçları olacak

22:05 13.06.2023 (güncellendi: 22:06 13.06.2023)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada'nın Rus An-124 uçağına el koyma kararının Rusya-Kanada ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya, Zaharova yaptığı açıklamada, Toronto'da tutulan Rus An-124 kargo uçağına Kanada tarafından el konulması kararının ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağını, Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, “Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kiev ziyareti sırasında, Şubat 2022'den bu yana Toronto havaalanında yasadışı bir şekilde tutulan ‘Rus şirketi Volga-Dnepr'e ait An-124 kargo uçağına iç yaptırımlar mevzuatı uyarınca el koyma prosedürünün başlatıldığı’ yönündeki açıklamasını utanmazca bir çalma deliliği olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rus tarafının bu kararın pratikte uygulanmasının, Ottawa'nın hataları nedeniyle zaten kırılmanın eşiğine gelen Rusya-Kanada ilişkileri açısından ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya'nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
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