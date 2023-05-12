https://sputniknews.com.tr/20230512/kanada-rusya-karsiti-yaptirimlara-moldova-vatandaslarini-da-dahil-edecek-1071014199.html

Kanada, Rusya karşıtı yaptırımlara Moldova vatandaşlarını da dahil edecek

Kanada, Rusya karşıtı yaptırımlara Moldova vatandaşlarını da dahil edecek

Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı açıklandı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T21:58+0300

2023-05-12T21:58+0300

2023-05-12T21:58+0300

ukrayna krizi

kanada

ukrayna

moldova

yaptırım

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Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı belirtildi.Kanada’nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından kabul edilen Özel Ekonomik Tedbirler Yasası'na yeni kurallar ekleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu yeni kurallar, Kanada'nın Moldova'da sistematik olarak insan haklarını ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan veya yolsuzluğa bulaşan bireylere ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına imkan verecek” denildi.Perşembe günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sandu, daha önce Ottawa'ya ‘kaçak oligarklar’ olarak adlandırdığı Moldova vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.

kanada

ukrayna

moldova

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kanada, ukrayna, moldova, yaptırım