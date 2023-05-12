https://sputniknews.com.tr/20230512/kanada-rusya-karsiti-yaptirimlara-moldova-vatandaslarini-da-dahil-edecek-1071014199.html
Kanada, Rusya karşıtı yaptırımlara Moldova vatandaşlarını da dahil edecek
Kanada, Rusya karşıtı yaptırımlara Moldova vatandaşlarını da dahil edecek
Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı açıklandı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:58+0300
2023-05-12T21:58+0300
2023-05-12T21:58+0300
ukrayna krizi
kanada
ukrayna
moldova
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061390068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0e828c392d9995e49c2520edaba5f48.jpg
Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı belirtildi.Kanada’nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından kabul edilen Özel Ekonomik Tedbirler Yasası'na yeni kurallar ekleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu yeni kurallar, Kanada'nın Moldova'da sistematik olarak insan haklarını ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan veya yolsuzluğa bulaşan bireylere ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına imkan verecek” denildi.Perşembe günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sandu, daha önce Ottawa'ya ‘kaçak oligarklar’ olarak adlandırdığı Moldova vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.
kanada
ukrayna
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061390068_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_598bae2705fc283ab7d8b73eed927f8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada, ukrayna, moldova, yaptırım
kanada, ukrayna, moldova, yaptırım
Kanada, Rusya karşıtı yaptırımlara Moldova vatandaşlarını da dahil edecek
Abone ol
Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı açıklandı.
Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın Rusya karşıtı yaptırım yasasını Moldova vatandaşlarını da dahil ederek genişletmeyi planladığı belirtildi.
Kanada’nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun ardından kabul edilen Özel Ekonomik Tedbirler Yasası'na yeni kurallar ekleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu yeni kurallar, Kanada'nın Moldova'da sistematik olarak insan haklarını ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan veya yolsuzluğa bulaşan bireylere ve kuruluşlara yaptırım uygulamasına imkan verecek” denildi.
Perşembe günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sandu, daha önce Ottawa'ya ‘kaçak oligarklar’ olarak adlandırdığı Moldova vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.