https://sputniknews.com.tr/20230613/pariste-fare-artisina-karsi-belediye-baskanindan-birlikte-yasama-onerisi-1072384414.html

Paris'te fare artışına karşı Belediye Başkanı'ndan 'birlikte yaşama' önerisi

Paris'te fare artışına karşı Belediye Başkanı'ndan 'birlikte yaşama' önerisi

Fransa'nın başkenti Paris'te fareler cadde ve sokaklarda hızla artış gösterirken Belediye Başkanı Anne Hidalgo yönetiminden 'bir arada barışçıl bir yaşam' için... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T14:37+0300

2023-06-13T14:37+0300

2023-06-13T15:02+0300

dünya

avrupa

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paris

fare

anne hidalgo

komite

cadde

sokak

habitat

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Avrupa'nın en önemli başkentlerinden biri olan turizm merkezi Paris'te cadde ve sokaklar farelerle doldu.Hal böyleyken farelerle mücadele planından çark eden Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kent konseyinde duruma ilişkin bir komite kurulmasını önerdi. Komitenin, insanların farelere karşı olan ön yargılarını ortadan kaldırma ve Parislileri fareleri kabullenmeye teşvik etme yönünde çalışmalar yürütmesi hedefleniyor. Yıllarca haşerelerle mücadele eden Hidalgo yönetiminin, farklı bir yaklaşım benimseyerek 'kemirgenlerle daha barışçıl bir şekilde bir arada yaşamaya yönelik' attığı bu adım dikkat çekti. Kararı ilk kez duyuran ise Paris Kent Konseyi'nde açıklama yapan halk sağlığından sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris oldu. "Belediye Başkanı'nın rehberliğinde, birlikte yaşama sorunu üzerine bir komite oluşturmaya karar verdik" diyen Souyris, komitenin Parisliler için hem 'etkili' hem de 'dayanılmaz' olduğu kanıtlanan farelerle başa çıkma yöntemini bulmakla görevlendirileceğini belirtti. Karar, şehrin her yerine hava geçirmez çöp kutuları yerleştirilmesi ve fare zehri kullanımını içeren 1.7 milyon euro'luk 2017 yılındaki fare karşıtı plandan ayrılma anlamını taşıyor. Karara tepki: 'Paris daha iyisini hak ediyor'Souyris'in duyurduğu karar, şehirde farelerin çoğalması konusundaki endişelerini defalarca dile getiren 17. Bölge Belediyesi Başkanı Geoffroy Boulard gibi politikacılar tarafından tepkiyle karşılandı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Boulard, "Anne Hidalgo'nun ekibi asla hayal kırıklığına uğratmıyor. Kemirgen sorununa ilişkin yumuşak başlı yaklaşıma inanmıyorum. Paris daha iyisini hak ediyor" dedi. Hayvan hakları savunucularından destek Paris Animals Zoopolis gibi hayvan hakları dernekleri, şehrin kemirgen nüfusuyla daha samimi ilişkiler kurma savını memnuniyetle karşıladı. Dernekten yapılan açıklamada, "Mevcut yöntemler etkisiz ve acımasız. Yeni yöntemler üzerinde düşünmek ve bunları denemek için bir çalışma grubu oluşturmayı çok önemli görüyoruz. Haşere kontrolü dışındaki alternatifleri destekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Öte yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak artan sıcaklıkların kemirgenler açısından üreyecek koşulları teşvik ederek, şehirleri haşereler için önümüzdeki yıllarda daha da çekici hale getirmesi bekleniyor.

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