https://sputniknews.com.tr/20230613/markette-dans-eden-kadin-beni-bu-konuda-kimse-tutamaz-1072386986.html

Markette dans eden kadın: 'Beni bu konuda kimse tutamaz'

Markette dans eden kadın: 'Beni bu konuda kimse tutamaz'

Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca dans eden emekli öğretmen Nimet İyice, küçüklüğünden bu yana dans tutkusundan... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T15:11+0300

2023-06-13T15:11+0300

2023-06-13T15:11+0300

yaşam

dans

denizli

kadın

market

öğretmen

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Emekli öğretmen Nimet İyice, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markette alışveriş yaptığı esnada sevdiği şarkı çalınca, dans etti. İyice'nin dans ettiği video, kısa süre içinde sosyal medya üzerinden yayıldı.Çok sevdiği şarkı çalınınca kimsenin kendisini tutamayacağını belirten İyice, “Kimse beni bu konuda tutamaz, o gün hem resim yaptım, ağladım ve maaşımı alarak eve döndüm. Dönmeden öncede markette ve pastanede dansımı yaptım. 'Gitme Buradan' şarkısı bir çalsa nerede duyarsam duyayım kendimi tutamıyorum. Dışarı çıkarken nerede duyarsam orada oynayacağım dedim. Gitmeden önce markete gidip yaprak sarmasının fiyatına bakayım dedim. O esnada bir baktım ki şarkı çalmaya başladı. Sarışın kız da vardı ve beni seyrediyordu, başkada kimse olmayınca oynadım. Şarkı bitmeden utandım artık, şikayet edilir diye hemen kusura bakmayın deyip marketten ayrıldım” diye konuştu.'3-4 yaşlarındayken misafirler hep beni oynatırdı'Misafirlerinin kendisine öncülük ettiğini ve bundan dolayı çocukluktan beri oynadığını ifade eden Öğretmen İyice, “Küçükken düştüm ve bundan dolayın doktor bu çok hassas buna iyi davranın diye söyledi bizimkilere. 3-4 yaşlarındayken misafirle hep beni oynatırdı, kalk oyna derlerdi. Bundan kaynaklı çok severim oynamayı. O günden bugüne devamlı oynamayı seviyorum. Marketteki müzik gitme buradan diyordu, kendimi kaybettim. Ben ünlü olmak için oynamadım, çalışan seyretsin diye oynadım” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230612/sevdigi-sarkiyi-duyan-kadin-marketin-ortasinda-dans-sovu-yapti-1072321592.html

denizli

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markette dans eden kadın