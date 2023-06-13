https://sputniknews.com.tr/20230613/macron-ukraynaya-kosulsuz-destek-vermekte-kararliyiz-1072354335.html

Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız

Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya koşulsuz destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T00:07+0300

2023-06-13T00:07+0300

2023-06-13T00:07+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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emmanuel macron

olaf scholz

andrzej duda

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Macron, Paris'te bir araya geldiği Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa, Almanya, Polonya arasında 3'lü Weimar Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.Ukrayna'daki ihtilafın bu ülke için çoktan stratejik ve jeopolitik bir başarısızlık olduğunu söyleyen Macron, "Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açık" dedi.Macron, "Fransa, Almanya ve Polonya olarak AB üyesi ülkeler ve müttefiklerimizle, bu krize direnebilmek için kendi savunma kapasitelerimizi güçlendirmeye ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermeye kararlıyız" diye konuşan Macron, Paris'in bu konuda 'üzerine düşeni yapacağını' aktardı.Fransız Cumhurbaşkanı, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün hayatını kaybeden eski İtalya Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi için "Büyük bir figürdü" ifadesini kullandı.Macron, 29-30 Haziran'da AB Liderler Zirvesi ve 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi yapılacağını belirterek, bu iki zirvede ortak bir yol çizilmesi ve ilgili ülkelerin kolektif güvenliğinin sağlanması hakkında net bir vizyon belirlenmesi imkanı olacağını dile getirdi.Scholz: Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemliAlmanya Başbakanı Scholz da bugün 3 liderin Fransa, Polonya ve Almanya'dan güvene dayalı işbirliği ve yakın işbirliğine yönelik güçlü bir mesaj iletmek istediğini söyledi."Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemli. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, zamanımızın dış politikasının ana konusu olmaya devam ediyor" diyen Scholz, Fransa, Almanya ve Polonya'nın savunduğu siyasi, insani, mali düzeyde özellikle de silah teslimatlarıyla desteklediğini belirtti.

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rusya, ukrayna, fransa, almanya, polonya, emmanuel macron, olaf scholz, andrzej duda