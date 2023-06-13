Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYЭR HALЭ
Ali Зaрatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230613/macron-ukraynaya-kosulsuz-destek-vermekte-kararliyiz-1072354335.html
Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız
Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya koşulsuz destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T00:07+0300
2023-06-13T00:07+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
fransa
almanya
polonya
emmanuel macron
olaf scholz
andrzej duda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072354167_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_b32274fe6f02644e29eb1e82a2d344b9.jpg
Macron, Paris'te bir araya geldiği Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa, Almanya, Polonya arasında 3'lü Weimar Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.Ukrayna'daki ihtilafın bu ülke için çoktan stratejik ve jeopolitik bir başarısızlık olduğunu söyleyen Macron, "Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açık" dedi.Macron, "Fransa, Almanya ve Polonya olarak AB üyesi ülkeler ve müttefiklerimizle, bu krize direnebilmek için kendi savunma kapasitelerimizi güçlendirmeye ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermeye kararlıyız" diye konuşan Macron, Paris'in bu konuda 'üzerine düşeni yapacağını' aktardı.Fransız Cumhurbaşkanı, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün hayatını kaybeden eski İtalya Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi için "Büyük bir figürdü" ifadesini kullandı.Macron, 29-30 Haziran'da AB Liderler Zirvesi ve 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi yapılacağını belirterek, bu iki zirvede ortak bir yol çizilmesi ve ilgili ülkelerin kolektif güvenliğinin sağlanması hakkında net bir vizyon belirlenmesi imkanı olacağını dile getirdi.Scholz: Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemliAlmanya Başbakanı Scholz da bugün 3 liderin Fransa, Polonya ve Almanya'dan güvene dayalı işbirliği ve yakın işbirliğine yönelik güçlü bir mesaj iletmek istediğini söyledi."Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemli. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, zamanımızın dış politikasının ana konusu olmaya devam ediyor" diyen Scholz, Fransa, Almanya ve Polonya'nın savunduğu siyasi, insani, mali düzeyde özellikle de silah teslimatlarıyla desteklediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/eski-slovakya-basbakani-pellegrini-ukraynaya-yardim-nedeniyle-avrupadaki-silah-depolari-bosaldi-1072344810.html
rusya
ukrayna
fransa
almanya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072354167_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_c969549aaf429b695f9e395f7f651e49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, fransa, almanya, polonya, emmanuel macron, olaf scholz, andrzej duda
rusya, ukrayna, fransa, almanya, polonya, emmanuel macron, olaf scholz, andrzej duda

Macron: Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlıyız

00:07 13.06.2023
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIEREmmanuel Macron, Olaf Scholz, Andrzej Duda
Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / SARAH MEYSSONNIER
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya koşulsuz destek verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Macron, Paris'te bir araya geldiği Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa, Almanya, Polonya arasında 3'lü Weimar Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'daki ihtilafın bu ülke için çoktan stratejik ve jeopolitik bir başarısızlık olduğunu söyleyen Macron, "Ukrayna'nın fethedilemeyeceği açık" dedi.
Macron, "Fransa, Almanya ve Polonya olarak AB üyesi ülkeler ve müttefiklerimizle, bu krize direnebilmek için kendi savunma kapasitelerimizi güçlendirmeye ve Ukrayna'ya koşulsuz destek vermeye kararlıyız" diye konuşan Macron, Paris'in bu konuda 'üzerine düşeni yapacağını' aktardı.
Fransız Cumhurbaşkanı, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün hayatını kaybeden eski İtalya Cumhurbaşkanı Silvio Berlusconi için "Büyük bir figürdü" ifadesini kullandı.
Macron, 29-30 Haziran'da AB Liderler Zirvesi ve 11-12 Temmuz'da NATO zirvesi yapılacağını belirterek, bu iki zirvede ortak bir yol çizilmesi ve ilgili ülkelerin kolektif güvenliğinin sağlanması hakkında net bir vizyon belirlenmesi imkanı olacağını dile getirdi.

Scholz: Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemli

Almanya Başbakanı Scholz da bugün 3 liderin Fransa, Polonya ve Almanya'dan güvene dayalı işbirliği ve yakın işbirliğine yönelik güçlü bir mesaj iletmek istediğini söyledi.
"Weimar üçgeni ülkelerimiz için çok önemli. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, zamanımızın dış politikasının ana konusu olmaya devam ediyor" diyen Scholz, Fransa, Almanya ve Polonya'nın savunduğu siyasi, insani, mali düzeyde özellikle de silah teslimatlarıyla desteklediğini belirtti.
AB- Ukrayna- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
Ukrayna krizi
Eski Slovakya Başbakanı Pellegrini: Ukrayna'ya yardım nedeniyle Avrupa'daki silah depoları boşaldı
Dün, 18:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала