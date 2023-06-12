Eski Slovakya Başbakanı Pellegrini: Ukrayna'ya yardım nedeniyle Avrupa'daki silah depoları boşaldı

Basın toplantısında konuşan eski Slovakya Başbakanı Pellegrini, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının yol açtığı durumu eleştirdi.



Avrupa'daki silah depolarının Kiev'e yapılan silah sevkiyatları yüzünden boş kaldığını söyleyen Pellegrini, silah rezervlerini eski seviyelere çıkarmak için 5-10 yıla ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Slovakya'nın kaynak yetersizliği nedeniyle artık Ukrayna'ya askeri yardım sunamayacağının altını çizen Pellegrini, bununla birlikte Ukrayna'daki çatışma sürecinde Slovakya savunma sanayii için yeni fırsatlar doğduğunu ve Kiev için silah üreterek yeni istihdam alanları yaratabileceklerini ifade etti.



Rusya'nın özel askeri harekata başlaması sonra Kiev'e askeri yardım göndermeye başlayan Slovakya, 2022'de 168 milyon euro tutarında silah gönderdi.



Bratislava yönetimi, bu yıl içinde Kiev'e MiG-29 avcı uçağı göndererek Ukrayna'ya savaş uçağı veren ilk ülkeler arasında yer aldı. Slovakya'dan Ukrayna'ya helikopterler, çeşitli silahlar ve mühimmat da tedarik edildi.