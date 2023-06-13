https://sputniknews.com.tr/20230613/kurban-bayrami-oncesi-hayvan-pazarinda-sap-karantinasi-giris-cikislar-yasaklandi-1072381501.html
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:33+0300
2023-06-13T13:33+0300
2023-06-13T13:33+0300
türkiye
şap salgını
kurban bayramı
karantina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072381344_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7f09b3f7a1d8feed3fd04d3edc9d191b.jpg
İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.Karantina çalışmaları çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/trabzonda-kurban-bayrami-oncesi-sap-panigi-hayvan-giris-cikisi-yasaklandi-1072228376.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072381344_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_55e6d47907c4760ec6174a261767c47e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şap salgını, kurban bayramı, karantina
şap salgını, kurban bayramı, karantina
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Abone ol
Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı.
İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi.
Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi.
Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.
Karantina çalışmaları çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.