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Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:33+0300
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türkiye
şap salgını
kurban bayramı
karantina
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İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.Karantina çalışmaları çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230609/trabzonda-kurban-bayrami-oncesi-sap-panigi-hayvan-giris-cikisi-yasaklandi-1072228376.html
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şap salgını, kurban bayramı, karantina
şap salgını, kurban bayramı, karantina

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı

13:33 13.06.2023
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Şap - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı.
İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi.
Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi.
Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.
Karantina çalışmaları çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.
Hayvan pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi şap paniği: Hayvan giriş çıkışı yasaklandı
9 Haziran , 15:23
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