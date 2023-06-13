https://sputniknews.com.tr/20230613/kurban-bayrami-oncesi-hayvan-pazarinda-sap-karantinasi-giris-cikislar-yasaklandi-1072381501.html

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında şap karantinası: Giriş-çıkışlar yasaklandı

Bursa İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı, büyükbaş kurbanlıklarda görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş-çıkışlarına kapatıldı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T13:33+0300

2023-06-13T13:33+0300

2023-06-13T13:33+0300

türkiye

şap salgını

kurban bayramı

karantina

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İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 1200 adet büyükbaşın 6'sında şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, 6 hayvanı pazardan çıkarıp karantina altına aldı. 2 gün sonra bazı hayvanlarda da şap hastalığı görülünce çalışma genişletildi. Tüm hayvanlar ekiplerce aşılanırken, pazarda da ilaçlama ve dezenfektasyon işlemi yapıldı.Karantina çalışmaları çerçevesinde pazara kurbanlık giriş-çıkışları yasaklandı. Kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise ayaklarına galoş takılarak pazara alınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230609/trabzonda-kurban-bayrami-oncesi-sap-panigi-hayvan-giris-cikisi-yasaklandi-1072228376.html

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şap salgını, kurban bayramı, karantina