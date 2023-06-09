https://sputniknews.com.tr/20230609/trabzonda-kurban-bayrami-oncesi-sap-panigi-hayvan-giris-cikisi-yasaklandi-1072228376.html

Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi şap paniği: Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi şap paniği: Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kutlugün mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde geçtiğimiz günlerde şap hastalığına rastlanıldı. Hastalık tespit edilen... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T15:23+0300

2023-06-09T15:23+0300

2023-06-09T15:23+0300

türkiye

kurban bayramı

trabzon

şap salgını

hayvan

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Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Ortahisar İlçesi Kutlugün mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde geçtiğimiz 24 Mayıs tarihinde hayvanların hasta olduğuna dair alınan ihbar üzerine veteriner hekimlerimiz tarafından aynı gün işletmeye gidilerek yapılan muayenede hayvanlarda şap hastalığı olduğu klinik olarak tespit edilmiş ve alınan numunelerin laboratuvar analizlerinde hastalığın 2023 yılında ülkemize giriş yapan ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyreden, ölümlere sebep olan yeni tip Şap (Sat-2) virüsü olduğu belirlenmiştir. Hastalığın kontrol ve eradikasyonu için Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplanarak Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında, hastalık tespit edilen işletmenin 10 km’lik yarıçap alanı içerisinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlanmıştır” ifadelerine yer verdi.Önceki yıllarda kurban pazarı kurulan Akoluk mahallesi kısıtlı alan içerisine dahil olduğundan dolayı 2023 yılı geçici kurban pazarının kısıtlama alanı dışında kalan Akyazı mahallesi sahil şeridinde kurulmasının Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu tarafından karar verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:Öte yandan Kutlugün mahallesindeki işletmede çıkan hastalığın alınan önlemler ve Sat-2 aşısı ile yapılan aşılamalar ile kontrol altına alındığı ve bugün itibariyle hasta hayvanların iyileştiği belirtilerek kısıtlamaların 1 ay sonra kaldırılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230609/kurbanlik-boganin-fiyati-2-el-araba-ile-yarisiyor-1072221270.html

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kurban bayramı, trabzon, şap salgını, hayvan