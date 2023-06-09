https://sputniknews.com.tr/20230609/kurbanlik-boganin-fiyati-2-el-araba-ile-yarisiyor-1072221270.html
Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor
Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor
Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı 2. el otomobiller ile yarışıyor. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T12:49+0300
2023-06-09T12:49+0300
2023-06-09T12:52+0300
türkiye
kurban bayramı
boğa
bayram
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. 'Kral' ismi verilen boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor. 'Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "Dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibarıyla taşıyan bir boğa. Şu an Düzcemizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-oldu-1071572955.html
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kurban bayramı, boğa, bayram
kurban bayramı, boğa, bayram
Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor
12:49 09.06.2023 (güncellendi: 12:52 09.06.2023) Abone ol
Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı 2. el otomobiller ile yarışıyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı.
'Kral' ismi verilen boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor. 'Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "Dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibarıyla taşıyan bir boğa. Şu an Düzcemizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında" ifadelerini kullandı.