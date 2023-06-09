https://sputniknews.com.tr/20230609/kurbanlik-boganin-fiyati-2-el-araba-ile-yarisiyor-1072221270.html

Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor

Kurbanlık boğanın fiyatı 2. el araba ile yarışıyor

Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı 2. el otomobiller ile yarışıyor. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T12:49+0300

2023-06-09T12:49+0300

2023-06-09T12:52+0300

türkiye

kurban bayramı

boğa

bayram

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor. Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. 'Kral' ismi verilen boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor. 'Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "Dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibarıyla taşıyan bir boğa. Şu an Düzcemizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230525/kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-oldu-1071572955.html

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kurban bayramı, boğa, bayram