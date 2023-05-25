https://sputniknews.com.tr/20230525/kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-oldu-1071572955.html

Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Kurban Bayramı öncesinde 2023 kesim bedelinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T17:32+0300

2023-05-25T17:32+0300

2023-05-25T17:32+0300

türkiye

kurban bayramı

kesim

bayram

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2023 Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurban kesim bedeli açıklandı. Diyanet tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı fiyatları belli oldu. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı. Kurban kesim fiyatı kaç lira olarak açıklandı?Erbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230523/kurban-bayrami-icin-hazirliklar-basladi-1071426502.html

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kurban kesim bedeli ne kadar oldu? diyanet kurban kesim bedelini ne kadar açıkladı? 2023 yılı vekâletle kurban kesim bedelleri ne kadar oldu?