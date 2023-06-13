https://sputniknews.com.tr/20230613/kabinenin-2-toplantisi-bakanlar-ilk-yuz-gunluk-programlarini-sunacak-1072372352.html

Kabinenin 2. toplantısı: Bakanlar ilk yüz günlük programlarını sunacak

Kabinenin 2. toplantısı: Bakanlar ilk yüz günlük programlarını sunacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ikinci toplantısını Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Bakanların ikinci toplantıda kendi görev... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T11:39+0300

2023-06-13T11:39+0300

2023-06-13T11:39+0300

politika

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

cumhurbaşkanlığı külliyesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi

bakanlar

bakanlar kurulu

ekonomi

dış politika

savunma

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte göreve başlayan kabineler ilk yüz gün, ikinci yüz gün ve sonrasında 6 aylık periyotlar ile programlarını hazırlıyor. İkinci Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de ilk kabinede olduğu gibi ilk yüz günlük programını hazırlayacak. Bakanların kendi alanlarına ilişkin ilk yüz günlük planlarını hazırlayarak kabine toplantısında sunmaları öngörülüyor. Bakanların hedefleri doğrultusunda hazırlanacak olan yüz günlük programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Ekonomi adımlarıCumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilk yüz gün programında ekonomi başlığının ilk sırada yer alması bekleniyor. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması, faiz ve kur, kamu harcamaları, tasarruf önlemleri gibi adımların bu başlık altında değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin adımların belirlenmesi öngörülüyor.Depremin yaralarını sarmak için adımlar atılacakDeprem bölgesine yönelik yardımları sürdürülmesi ve o bölgelerde hayatın normale döndürülmesi için hayata geçirilecek projeler ilk yüz gün hedefleri arasında yer alacak. Deprem bölgesinde yeni konutların yapılması, rezerv alanlarının belirlenmesi, sağlam ve dayanıklı şehirlerin inşası, deprem bölgesinde iş yerlerinin açılması ve üretimin depremden önceki seviyelere ulaşması, bölgeden göç eden nüfusun tekrar dönmesini sağlamak, deprem riski taşıyan kentlerde dönüşümün sağlanması gibi başlıkların ilk yüz gün hedefleri arasında yer alması bekleniyor.Dış politika ve savunmada yeni adımlarKabinede dış politika ve savunma alanlarında atılacak adımlara ilişkin planlarında ilk yüz gün hedefleri içerisinde yer alması öngörülüyor. Dış politikada yeni temsilcilikler, Türkiye’nin tezlerinde savunulması için atılacak adımlar, başta Suriye olmak üzere geçmişte gerilim yaşana ülkeler ile normalleşme süreçleri, Suriyelilerin gönüllü ve güvenli evlerine dönüşleri gibi başlıkların ilk yüz gün hedefleri içinde yer alması bekleniyor. Savunma alanında da atılacak adımlar da hedefler arasında yer alacak. Bu kapsamda ülke sınırlarının korunmasına yönelik planlar, Mavi Vatan’da atılacak adımlar ve savunma sanayi alanında alınacak önlemler ile terör ile mücadele başlıkları ilk yüz gün hedefleri içinde olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.Enerji üssü olma planıRusya Devlet Başkanı Putin’in önerisi ile gündeme gelen Türkiye’de enerji üssü kurulması ve Avrupa’ya doğalgaz akışını bu merkezden sağlanması çalışmalarının kabinenin ilk yüz gün hedefleri arasında yer alması bekleniyor. Yine Karadeniz gazının sisteme verilmesi, yeni doğalgaz ve petrol keşiflerine yönelik çalışmalar, Akkuyu Nükleer Santral inşaatı, madenlerin işletilmesi gibi başlıkların enerji başlığı altında hedefler arasında yer alabileceği ifade ediliyor.Aile ve Gençlik Bankası kurulacakCumhurbaşkanlığı kabinesinin öncelikli başlıkları arasında kadın ve gençlik politikaları gelecek. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi, kadın istihdamın artırılması, kadının toplumsal hayatta daha fazla yer alması için belirlenecek politikalar ilk yüz gün planları arasında olacak. Yüz günlük hedefler arasında aile ve gençlik bankası kurulması için yapılacak hazırlıkların da yer alması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230612/kabine-toplantisi-ne-zaman-yapilacak-1072330515.html

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