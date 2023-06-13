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https://sputniknews.com.tr/20230613/hollandada-cilt-kanseri-vakalarinda-rekor-artis-gunes-kremi-ucretsiz-dagitilacak--1072361574.html
Hollanda bedava güneş kremi dağıtacak
Hollanda bedava güneş kremi dağıtacak
Hollanda'da artan cilt kanseri vakalarına karşılık hükümetin ücretsiz güneş kremi dağıtmaya hazırlandığı bildirildi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:52+0300
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cilt kanseri
güneş kremi
ücretsiz
dünya
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Hollanda'da hükümet, rekor seviyede artış gösteren cilt kanseriyle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Plana göre, ülkede bu yaz okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda güneş kremi dağıtım noktaları kurulacak.Uygulamayla, herkesin güneş korumasına erişebilmesi ve yüksek maliyet gibi olumsuz faktörlerden etkilenmemesinin hedeflendiği kaydedildi. Hollandalı yetkililer, kampanyanın güneş kremi sürmeyi 'sorgulanamaz bir alışkanlığa' dönüştürmesini umuyor.Kamu yayıncısı NOS'a göre kampanya hafta sonu Breda kentindeki bir festivalde fiilen başlatıldı.Almanya sınırına yakın Venlo-Venray Hastanesi'nin, çeşitli belediyelerde 120 ilkokulda güneş kremi tedarikini finanse etmek için sigorta şirketleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.Öte yandan, cilt doktorlarından biri, pandemi sırasında el dezenfektanları için kurulan dağıtıcıları güneş kremi bulunacak şekilde dönüştürme fikrini ortaya attı.Sağlık yetkilileri son yıllarda cilt kanseri vakalarında rekor artış bildirirken, güneş kreminin hastalığa karşı en iyi koruma yöntemi olduğunun kanıtlandığını belirtiyor. Çocukların erken yaşlardan itibaren güneş kremi kullanmaya alışması gerektiğini söyleyen birçok uzman, bunun diş fırçalama gibi bir ritüel haline gelmesinin önemini vurguluyor. Avrupa genelinde vakalar artıştaAvrupa çapında da cilt kanseri oranları son 20 yılda ciddi bir artış gösterdi. Federal İstatistik Ofisi'ne göre komşu Almanya'da 2021'de cilt kanserinden ölümlerin sayısı 2001'e göre yüzde 55 arttı.Hafta sonu Avrupa'nın orta kesimlerinde görülen yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftalarda da devam etmesi beklenirken uzmanlar, cilt kanseri vakalarında ciddi bir azalma ile önemli sağlık tasarruflarının yapılabileceğini düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/uzmanlar-uyardi-ciltteki-benler-kansere-donusebilir-1071823383.html
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hollanda, cilt kanseri, güneş kremi, ücretsiz, avrupa
hollanda, cilt kanseri, güneş kremi, ücretsiz, avrupa

Hollanda bedava güneş kremi dağıtacak

09:52 13.06.2023 (güncellendi: 10:00 13.06.2023)
© AAgüneş kremi
güneş kremi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Hollanda'da artan cilt kanseri vakalarına karşılık hükümetin ücretsiz güneş kremi dağıtmaya hazırlandığı bildirildi.
Hollanda'da hükümet, rekor seviyede artış gösteren cilt kanseriyle mücadelede yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.
Plana göre, ülkede bu yaz okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda güneş kremi dağıtım noktaları kurulacak.
Uygulamayla, herkesin güneş korumasına erişebilmesi ve yüksek maliyet gibi olumsuz faktörlerden etkilenmemesinin hedeflendiği kaydedildi. Hollandalı yetkililer, kampanyanın güneş kremi sürmeyi 'sorgulanamaz bir alışkanlığa' dönüştürmesini umuyor.
Kamu yayıncısı NOS'a göre kampanya hafta sonu Breda kentindeki bir festivalde fiilen başlatıldı.
Almanya sınırına yakın Venlo-Venray Hastanesi'nin, çeşitli belediyelerde 120 ilkokulda güneş kremi tedarikini finanse etmek için sigorta şirketleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.
Öte yandan, cilt doktorlarından biri, pandemi sırasında el dezenfektanları için kurulan dağıtıcıları güneş kremi bulunacak şekilde dönüştürme fikrini ortaya attı.
Sağlık yetkilileri son yıllarda cilt kanseri vakalarında rekor artış bildirirken, güneş kreminin hastalığa karşı en iyi koruma yöntemi olduğunun kanıtlandığını belirtiyor.
Çocukların erken yaşlardan itibaren güneş kremi kullanmaya alışması gerektiğini söyleyen birçok uzman, bunun diş fırçalama gibi bir ritüel haline gelmesinin önemini vurguluyor.

Avrupa genelinde vakalar artışta

Avrupa çapında da cilt kanseri oranları son 20 yılda ciddi bir artış gösterdi. Federal İstatistik Ofisi'ne göre komşu Almanya'da 2021'de cilt kanserinden ölümlerin sayısı 2001'e göre yüzde 55 arttı.
Hafta sonu Avrupa'nın orta kesimlerinde görülen yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftalarda da devam etmesi beklenirken uzmanlar, cilt kanseri vakalarında ciddi bir azalma ile önemli sağlık tasarruflarının yapılabileceğini düşünüyor.
Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulması önerisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir
31 Mayıs, 09:48
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