Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni dönemde Türkiye'nin ekonomisi
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve gelir dağılımı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230531/uzmanlar-uyardi-ciltteki-benler-kansere-donusebilir-1071823383.html
Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir
Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir
Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T09:48+0300
2023-05-31T09:49+0300
cilt
cilt kanseri
kanser
tedavi
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071823565_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b6abc3755266401e557a074bfc9ff7ae.png
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, randevusuz şekilde ben taraması yapıldı. Deri kanserine dikkat çekmek gayesiyle yapılan taramada, başvuruda bulunan vatandaşların tüm vücut muayeneleri yapıldı, benleri tek tek incelendi ve şüpheli vakalar ise takibe alındı. Hastanede görevli Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Öztürk, Uzman Dr. Elçin Akdaş ve Uzman Dr. Betül Erdem tarafından cilt kanserlerinin en tehlikelisi olan ‘melanom’ konusunda da bilgilendirme yapıldı. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için güneş kremi kullanımın önemine dikkat çeken uzmanlar, erken tespit edilmeyen melanomun ölümcül seyredebileceğini vurguladı.'Şüpheli vakalar takibe alındı'Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, uygulamadaki gayelerinin deri kanserine neden olabilecek benlerin erken teşhisle tedavi edilebileceğine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Hastanede 3 hekimin gönüllü olarak tarama yaptığını ifade eden Sarıkaya, “Bir hafta öncesinde bu taramayı randevusuz yapılabileceğini duyurmuştuk. Bugün de yoğun bir başvuru oldu. Başvuru sonucu giderek büyüyen benler tarandı. Böylece şüpheli vakalar ise takibe alındı” dedi.'Erken tanınmadığında ölümcül seyrediyor'Cilt kanseri konusunda vatandaşı randevusuz ve ücretsiz olarak muayene ettiklerini dile getiren Cildiye Uzmanı Dr. Elçin Akdaş ise “Uygulamadaki gayemizde Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserlerinin erken tanısının önemi ve deri kanserlerinden nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirmekti. Cilt kanserleri içerisinde en tehlikeli tür olan melanom, erken tanınmadığında ölümcül seyretmektedir. Ancak erken yakalandığında hayati bir risk taşımamaktadır. Lezyon çıkarıldıktan sonra hastalar koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmekte ve kontrol muayeneleri ile düzenli şekilde takip edilmektedir. Melanom, özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz kalındığı ve açık tenli bireylerin yoğun yaşadığı bölgelerde çıkmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde güneş maruziyetinin artmasıyla birlikte deri kanseri riski oldukça artmıştır. Burada kanserin vücuda yayılmadan erken tespit edilmesi ve korunma çok önemli olup taramayı da bu gayeyle gerçekleştirdik” diye konuştu.'Değişiklik gösteren benlere dikkat edilmeli'Melanomun çoğunlukla normal deride ortaya çıktığını daha az sıklıkta ise önceden var olan benlerde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Güneş ışınlarının tehlikeli olduğunun farkına vardım'Vücudundaki benlerinden şüphelenen Halil Çavdar isimli kişi de “Baş bölgemdeki benlerden rahatsız oluyordum. Bu benlerin ne kadar masum olduğunu öğrenmek için hastaneye geldim. Güneş ışınlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve güneş kreminin de ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Özellikle benim gibi açık tenli ve güneş ışınlarına maruz kalan bireyler için muhakkak bu taramaları öneriyorum” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230530/uzmanindan-uyari-cocukluk-doneminde-yerlesen-bakteri-mide-ve-bagirsak-kanserine-neden-oluyor-1071779811.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071823565_4:0:652:486_1920x0_80_0_0_7adee3751fc3cd72a4054f143f3406ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser belirtileri , benler kansere dönüşür mü , cilt kanseri belirtileri
kanser belirtileri , benler kansere dönüşür mü , cilt kanseri belirtileri

Uzmanlar uyardı: Ciltteki benler kansere dönüşebilir

09:48 31.05.2023 (güncellendi: 09:49 31.05.2023)
© AATürkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulması önerisinde bulundu.
Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulması önerisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserleriyle ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulması önerisinde bulundu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, randevusuz şekilde ben taraması yapıldı. Deri kanserine dikkat çekmek gayesiyle yapılan taramada, başvuruda bulunan vatandaşların tüm vücut muayeneleri yapıldı, benleri tek tek incelendi ve şüpheli vakalar ise takibe alındı.
Hastanede görevli Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Öztürk, Uzman Dr. Elçin Akdaş ve Uzman Dr. Betül Erdem tarafından cilt kanserlerinin en tehlikelisi olan ‘melanom’ konusunda da bilgilendirme yapıldı. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmamak için güneş kremi kullanımın önemine dikkat çeken uzmanlar, erken tespit edilmeyen melanomun ölümcül seyredebileceğini vurguladı.

'Şüpheli vakalar takibe alındı'

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, uygulamadaki gayelerinin deri kanserine neden olabilecek benlerin erken teşhisle tedavi edilebileceğine dikkat çekmek olduğunu belirtti.
Hastanede 3 hekimin gönüllü olarak tarama yaptığını ifade eden Sarıkaya, “Bir hafta öncesinde bu taramayı randevusuz yapılabileceğini duyurmuştuk. Bugün de yoğun bir başvuru oldu. Başvuru sonucu giderek büyüyen benler tarandı. Böylece şüpheli vakalar ise takibe alındı” dedi.

'Erken tanınmadığında ölümcül seyrediyor'

Cilt kanseri konusunda vatandaşı randevusuz ve ücretsiz olarak muayene ettiklerini dile getiren Cildiye Uzmanı Dr. Elçin Akdaş ise “Uygulamadaki gayemizde Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan deri kanserlerinin erken tanısının önemi ve deri kanserlerinden nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirmekti. Cilt kanserleri içerisinde en tehlikeli tür olan melanom, erken tanınmadığında ölümcül seyretmektedir. Ancak erken yakalandığında hayati bir risk taşımamaktadır. Lezyon çıkarıldıktan sonra hastalar koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmekte ve kontrol muayeneleri ile düzenli şekilde takip edilmektedir. Melanom, özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz kalındığı ve açık tenli bireylerin yoğun yaşadığı bölgelerde çıkmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde güneş maruziyetinin artmasıyla birlikte deri kanseri riski oldukça artmıştır. Burada kanserin vücuda yayılmadan erken tespit edilmesi ve korunma çok önemli olup taramayı da bu gayeyle gerçekleştirdik” diye konuştu.

'Değişiklik gösteren benlere dikkat edilmeli'

Melanomun çoğunlukla normal deride ortaya çıktığını daha az sıklıkta ise önceden var olan benlerde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğer önceden var olan bende şekil, boyut, renk değişikli, sınırlarında düzensizlik veya herhangi bir değişiklik olduğunda bu benlerin muhakkak bir dermatolog tarafından görünmesi gerekiyor. Vücudumuzda toplamda 50’den fazla, kollarında 20’den fazla ben olan, açık tenli, sarışın, mavi veya yeşil gözlü, çillenmeye yatkın bireylerde veya 18 yaşından önce su toplayan bir güneş yanığı geçiren kişilerde deri kanseri riski kat kat fazladır. Deri kanseri açısından riskli olan bu bireylerin belli periyotlarla bir dermatolog tarafından mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir.”

'Güneş ışınlarının tehlikeli olduğunun farkına vardım'

Vücudundaki benlerinden şüphelenen Halil Çavdar isimli kişi de “Baş bölgemdeki benlerden rahatsız oluyordum. Bu benlerin ne kadar masum olduğunu öğrenmek için hastaneye geldim. Güneş ışınlarının ne kadar tehlikeli olduğunu ve güneş kreminin de ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Özellikle benim gibi açık tenli ve güneş ışınlarına maruz kalan bireyler için muhakkak bu taramaları öneriyorum” şeklinde konuştu.
Mide ve bağırsak kanserine neden olan bakterilerden Helicobacter pylori ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mikrobiyolog İpek Ada, “Bu bakterinin insan vücudu ile temasının ilk olarak 10 yaşın altında karşılaşıldığı bilinmektedir. Ne kadar erken dönemde karşılaşılırsa hastalığın seyri ilerleyen yaşlarda daha kötü bir tablo çizecektir” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
YAŞAM
Uzmanından uyarı: Çocukluk döneminde yerleşen bakteri, mide ve bağırsak kanserine neden oluyor
Dün, 13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала