https://sputniknews.com.tr/20230530/uzmanindan-uyari-cocukluk-doneminde-yerlesen-bakteri-mide-ve-bagirsak-kanserine-neden-oluyor-1071779811.html

Uzmanından uyarı: Çocukluk döneminde yerleşen bakteri, mide ve bağırsak kanserine neden oluyor

Uzmanından uyarı: Çocukluk döneminde yerleşen bakteri, mide ve bağırsak kanserine neden oluyor

Mide ve bağırsak kanserine neden olan bakterilerden Helicobacter pylori ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mikrobiyolog İpek Ada, “Bu bakterinin insan... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T13:21+0300

2023-05-30T13:21+0300

2023-05-30T13:21+0300

yaşam

biyolog

bakteri

uyarı

kanser

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Patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar hemen her ortamda karşımıza çıkıp insan sağlığını tehdit edebiliyor. Fakat uzmanlar özellikle çocukluk çağında bazı mikroorganizmalarla ne kadar erken karşılaşılırsa ilerleyen yaşlarda bu bakterilerin kansere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.Altınbaş Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada, “Aslında kanserin altındaki en önemli etkenlerden biri de bu hastalık yapıcı mikroorganizmalar. Ve kansere neden olan mikroorganizmalar arasında ilk sırada yer alarak mide-bağırsak kanserlerine neden olan Helicobacter pylori bakterisidir. Ağızdan alınan kontamine yiyecek içeceklerin tüketilmesi ile mide ve bağırsak dokusuna yerleşerek peptik ülser, kronik gastrit, mide adenokarsinoması, mukozal lenfoid doku karsinoması ve duodenal ülsere neden olabilmektedir. Bu bakterinin insan vücudu ile temasının ilk olarak 10 yaşın altında karşılaşıldığı bilinmektedir. Mide asidik içeriğine dayanıklı olan bu bakteri, bir kere vücuda alındığında tedavisi zordur. Bu nedenle bu etken bakteri ile ne kadar erken dönemde karşılaşılırsa hastalığın seyri ilerleyen yaşlarda daha kötü bir tablo çizecektir” diyerek çocukluk döneminde mide-bağırsak sistem enfeksiyonlarının öneminden bahsetti.Antibiyotiklere direnç geliştirdiği için tedavide zorluklarla karşılaşılıyorBakterinin antibiyotiklere karşı direnç mekanizması geliştirdiğini ve tedavide zorluklarla karşılaşıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ada, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230529/meme-kanserine-yapay-zeka-tedavisi--1071740052.html

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biyolog, bakteri, uyarı, kanser