https://sputniknews.com.tr/20230613/ezra-miller-yillar-sonra-ilk-kez-kirmizi-halida-1072375833.html
Suçlamaların odağındaki Ezra Miller yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda
Suçlamaların odağındaki Ezra Miller yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda
Birden fazla taciz ve saldırı suçlamasının yanı sıra 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlanan aktör Ezra Miller, yıllar sonra ilk kez kırmızı... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:59+0300
2023-06-13T12:59+0300
2023-06-13T13:00+0300
ezra miller
aktör
taciz
cinsel taciz
saldırı
yaşam
hollywood
dc comics
the flash
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30 yaşındaki ABD'li aktör Ezra Miller, başrol olduğu 'The Flash' filminin Los Angeles'taki gösteriminde kırmızı halıya çıktı. Bu, Miller'ın yıllar sonra çıktığı ilk kırmızı halı oldu.Miller, filmin galasında yönetmen Andy Muschietti tarafından bir rock yıldız gibi karşılandı.Kırmızı halıda filmin yapımcısına seslenen ünlü aktör, "Seni seviyorum maestro. Harikasın ve muazzam bir iş çıkarıyorsun" dedi. Miller'ın filmdeki rol arkadaşı Ben Affleck, Jessica Chastain ve Jennifer Lopez de kırmızı halıda boy gösterdi.'The Flash' Cuma günü Kuzey Amerika'da gösterime girecek. Bu yıl CinemaCon'daki ilk gösteriminden gelen coşkulu tepkilere ve şimdiye kadar yapılmış 'en büyük süper kahraman filmlerinden biri' olarak müjdelenmesine rağmen erken izleme oranlarına bakıldığında fim, ilk hafta sonunda 70 milyon dolardan daha az hasılat elde etti.Özür dilemiştiKariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen 'The Flash' oyuncusu Ezra Miller, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili geçen yıl Ağustos ayında bir yazılı açıklama yayınlamıştı. Tedaviye başladığını açıklayan ünlü oyuncu, herkesten özür de dilemişti.Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' muzdarip olduğunun farkına vardığını belirten Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.Daha önce defalarca saldırı suçundan tutuklanan Miller, Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta 3 çocuk ve annesini 'güvenli olmayan bir mülkte' alıkoymakla suçlanmıştı.Vermont'ta hırsızlıktan ceza alan ünlü aktör, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla da suçlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220816/bircok-suclamayla-karsi-karsiya-olan-ezra-miller-sessizligini-bozdu--1059980472.html
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ezra miller, aktör, taciz, cinsel taciz, saldırı, hollywood, dc comics, the flash
ezra miller, aktör, taciz, cinsel taciz, saldırı, hollywood, dc comics, the flash
Suçlamaların odağındaki Ezra Miller yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda
12:59 13.06.2023 (güncellendi: 13:00 13.06.2023) Abone ol
Birden fazla taciz ve saldırı suçlamasının yanı sıra 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlanan aktör Ezra Miller, yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda boy gösterdi.
30 yaşındaki ABD'li aktör Ezra Miller, başrol olduğu 'The Flash' filminin Los Angeles'taki gösteriminde kırmızı halıya çıktı. Bu, Miller'ın yıllar sonra çıktığı ilk kırmızı halı oldu.
Miller, filmin galasında yönetmen Andy Muschietti tarafından bir rock yıldız gibi karşılandı.
Kırmızı halıda filmin yapımcısına seslenen ünlü aktör, "Seni seviyorum maestro. Harikasın ve muazzam bir iş çıkarıyorsun" dedi.
Miller'ın filmdeki rol arkadaşı Ben Affleck, Jessica Chastain ve Jennifer Lopez de kırmızı halıda boy gösterdi.
'The Flash' Cuma günü Kuzey Amerika'da gösterime girecek. Bu yıl CinemaCon'daki ilk gösteriminden gelen coşkulu tepkilere ve şimdiye kadar yapılmış 'en büyük süper kahraman filmlerinden biri' olarak müjdelenmesine rağmen erken izleme oranlarına bakıldığında fim, ilk hafta sonunda 70 milyon dolardan daha az hasılat elde etti.
Özür dilemişti
Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen 'The Flash' oyuncusu Ezra Miller, kendisine yöneltilen suçlamalarla
ilgili geçen yıl Ağustos ayında bir yazılı açıklama yayınlamıştı.
Tedaviye başladığını açıklayan ünlü oyuncu, herkesten özür de dilemişti.
Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' muzdarip olduğunun farkına vardığını belirten Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.
Daha önce defalarca saldırı suçundan tutuklanan Miller, Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta 3 çocuk ve annesini 'güvenli olmayan bir mülkte' alıkoymakla suçlanmıştı.
Vermont'ta hırsızlıktan ceza alan ünlü aktör, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla da suçlanıyor.