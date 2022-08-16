https://tr.sputniknews.com/20220816/bircok-suclamayla-karsi-karsiya-olan-ezra-miller-sessizligini-bozdu--1059980472.html

Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu

Birçok suçlamayla karşı karşıya olan oyuncu Ezra Miller sessizliğini bozdu

Kariyerini tehlikeye atan davranışlar sergileyen The Flash oyuncusu Ezra Miller kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Tedaviye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T10:06+0300

2022-08-16T10:06+0300

2022-08-16T10:07+0300

yaşam

ezra miller

saldırı

hırsızlık

suçlama

the flash

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Son dönemde taciz ve hırsızlık gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan ve bu yüzden içinde bulunduğu projelerin sürekliliği de tehlikeye giren ünlü ABD'li oyuncu Ezra Miller'dan yaşadıklarıyla ilgili ilk açıklama geldi. 'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandıran, cinsiyet tanımlamasını reddeden ve esrar kullandığını gizlemeyen 29 yaşındaki aktörün temsilcisi tarafından Variety sitesine bu düzen bozan davranışlarıyla ilgili yapılan açıklamada Miller'ın 'karmaşık akıl sağlığı meseleleri' nedeniyle tedaviye başladığı belirtildi. Açıklamasında yakın zamanda 'yoğun kriz döneminden' geçtiğini söyleyen, artık 'karmaşık akıl sağlığı sorunlarından' mustarip olduğunun farkına varan ve tedaviye başladığını açıklayan Miller, rahatsızlık verdiği herkesten özür dileyip hayatının yeniden sağlıklı, güvenli ve üretken evresine döneceğinin sözünü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220625/the-flashi-canlandiran-ezra-millera-silah-ve-marihuana-bulunan-evde-3-cocuk-barindirma-suclamasi-1057909520.html

https://tr.sputniknews.com/20220809/oyuncu-ezra-millera-hirsizlik-suclamasi-1059689853.html

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ezra miller, saldırı, hırsızlık, suçlama, the flash