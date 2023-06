Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyetin cezası belli oldu

https://sputniknews.com.tr/20230613/et-ve-sut-kurumuna-bagli-tesiste-hayvana-eziyetin-cezasi-belli-oldu-1072399679.html

Adana'da hayvana şiddet uygulayan 2 zanlı 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapacak. Hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheliler, hayvan haklarına... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvana şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapmaları şartıyla serbest bırakıldı.Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki kombinada 25 Mayıs'ta gerçekleşen ve dün görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurum personeli M.A.T. ve İ.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.M.A.T. ve İ.G, emniyetteki ifadelerinde hayvanı huysuzlaşması üzerine sakinleştirmeye çalıştıklarını iddia etti.İki şüpheli, ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.'Hayvan hakları kitabını okuyup özetini çıkarma'Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüphelinin, 15 gün boyunca hayvan bakımevinde temizlik yapmaları ve "İslam Hukukunda Hayvan Hakları" adlı kitabı okuyup 25 sayfalık özetini 15 gün içerisinde mahkemeye sunmaları şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı.Sorumlular işten el çektirilmiştiEt ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası'nda iki personelin kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vurmasına ilişkin görüntüler dün sosyal medyaya yansımıştı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan kurum personelleri M.A.T. ve İ.G. gözaltına alınmıştı.Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.

