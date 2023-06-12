https://sputniknews.com.tr/20230612/adanada-et-ve-sut-kurumuna-ait-tesiste-hayvana-siddet--1072350395.html
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na ait tesiste hayvana işkence
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na ait tesiste hayvana işkence
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğü'ndeki 2 personelin gözaltına alındığını... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:33+0300
2023-06-12T21:33+0300
2023-06-12T22:24+0300
türkiye
et ve süt kurumu
adana
hayvan
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Adana'da Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvanın kafasına demir sopayla vurularak öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı.İHA'nın haberine göre Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu binasına getirilen büyükbaş bir hayvan görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi. Hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirildiKurumun, sosyal medya hesabından, Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki şiddet görüntülerine yönelik duyuru yapıldı.Konunun kurum tarafından titizlikle takip edildiğinin belirtildiği duyuruda, "Hayvan hakları ve refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir" ifadesine yer verildi.Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındıBaşsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinasında 25 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.Sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, M.A.T. ve İ.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.Öte yandan Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.
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et ve süt kurumu, adana, hayvan
et ve süt kurumu, adana, hayvan
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na ait tesiste hayvana işkence
21:33 12.06.2023 (güncellendi: 22:24 12.06.2023) Abone ol
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğü'ndeki 2 personelin gözaltına alındığını bildirdi.
Adana'da Et ve Süt Kurumu’na kesime getirilen büyükbaş bir hayvanın kafasına demir sopayla vurularak öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu binasına getirilen büyükbaş bir hayvan görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü.
Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi.
Hayvana yönelik şiddet görüntüleri nedeniyle müfettiş görevlendirildi
Kurumun, sosyal medya hesabından, Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki şiddet görüntülerine yönelik duyuru yapıldı.
Konunun kurum tarafından titizlikle takip edildiğinin belirtildiği duyuruda, "Hayvan hakları ve refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir" ifadesine yer verildi.
Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinasında 25 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.
Sosyal medyaya yansıyan ve kuruma ait olan kamera kayıtlarından kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vuranların kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ve İ.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, M.A.T. ve İ.G'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.