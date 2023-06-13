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Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı
Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanı'nda, hakkındaki şikayet üzerine "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, sevk edildiği adliyede ifadesinin... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T10:24+0300
2023-06-13T10:24+0300
yaşam
ebru şallı
uğur akkuş
gözaltı
havalimanı
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Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ömer A, 31 Mayıs'ta 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için Şişli'deki ofisine gittiği iş insanı Uğur Akkuş'a teslim ettiğini, Akkuş'un ise parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve ofis çalışanı F.Y'ye verdiğini, sonrasında bu kişilerin parayı bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını beyan ederek dolandırıldığını iddia etti.Ömer A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, dosyada şüpheli olarak yer alan Uğur Akkuş'un olaydan sonra Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.Akkuş, savcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş'un, savcılıkta ifadesi alındı.Akkuş'un, Ömer A'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230613/ebru-sallidan-aciklama-gozaltina-alindi-gibi-bir-haber-cikmis-boyle-bir-sey-soz-konusu-degil-1072354753.html
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ebru şallı, uğur akkuş, gözaltı, havalimanı, şikayet
ebru şallı, uğur akkuş, gözaltı, havalimanı, şikayet

Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı

10:24 13.06.2023
© FotoğrafEbru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Fotoğraf
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İstanbul Havalimanı'nda, hakkındaki şikayet üzerine "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ömer A, 31 Mayıs'ta 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için Şişli'deki ofisine gittiği iş insanı Uğur Akkuş'a teslim ettiğini, Akkuş'un ise parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve ofis çalışanı F.Y'ye verdiğini, sonrasında bu kişilerin parayı bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını beyan ederek dolandırıldığını iddia etti.
Ömer A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, dosyada şüpheli olarak yer alan Uğur Akkuş'un olaydan sonra Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.
Akkuş, savcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş'un, savcılıkta ifadesi alındı.
Akkuş'un, Ömer A'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil
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