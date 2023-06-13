https://sputniknews.com.tr/20230613/ebru-sallinin-esi-serbest-birakildi-1072363914.html

Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı

Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda, hakkındaki şikayet üzerine "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Uğur Akkuş, sevk edildiği adliyede ifadesinin... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T10:24+0300

2023-06-13T10:24+0300

2023-06-13T10:24+0300

yaşam

ebru şallı

uğur akkuş

gözaltı

havalimanı

şikayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072341699_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_e37e19539f845202eac1b17f7fab051b.jpg

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ömer A, 31 Mayıs'ta 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için Şişli'deki ofisine gittiği iş insanı Uğur Akkuş'a teslim ettiğini, Akkuş'un ise parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve ofis çalışanı F.Y'ye verdiğini, sonrasında bu kişilerin parayı bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını beyan ederek dolandırıldığını iddia etti.Ömer A'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, dosyada şüpheli olarak yer alan Uğur Akkuş'un olaydan sonra Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da da İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi.Akkuş, savcılığın talimatı üzerine dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş'un, savcılıkta ifadesi alındı.Akkuş'un, Ömer A'nın zararının giderildiğini bildirerek şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/ebru-sallidan-aciklama-gozaltina-alindi-gibi-bir-haber-cikmis-boyle-bir-sey-soz-konusu-degil-1072354753.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ebru şallı, uğur akkuş, gözaltı, havalimanı, şikayet