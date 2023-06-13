https://sputniknews.com.tr/20230613/ebru-sallidan-aciklama-gozaltina-alindi-gibi-bir-haber-cikmis-boyle-bir-sey-soz-konusu-degil-1072354753.html

Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil

Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil

Eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T00:19+0300

2023-06-13T00:19+0300

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türkiye

ebru şallı

gözaltı

eş

uğur akkuş

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Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, İstanbul'da gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilirken Ebru Şallı ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Açıklamasında kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyen Ebru Şallı, "Hemen buradan size video çekmek istedim. 1 saat evvel gibi 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" dedi.

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ebru şallı, gözaltı, eş, uğur akkuş