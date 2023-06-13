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Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil
Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil
Eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T00:19+0300
2023-06-13T00:30+0300
türkiye
ebru şallı
gözaltı
uğur akkuş
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Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, İstanbul'da gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilirken Ebru Şallı ise sosyal medyadan bir video paylaştı. Açıklamasında kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyen Ebru Şallı, "Hemen buradan size video çekmek istedim. 1 saat evvel gibi 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" dedi.
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ebru şallı, gözaltı, eş, uğur akkuş
ebru şallı, gözaltı, eş, uğur akkuş

Ebru Şallı'dan açıklama: 'Gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil

00:19 13.06.2023 (güncellendi: 00:30 13.06.2023)
© FotoğrafEbru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© Fotoğraf
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Eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Ebru Şallı, kendisinin gözaltına alındığı şeklinde çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, İstanbul'da gözaltına alındı. Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilirken Ebru Şallı ise sosyal medyadan bir video paylaştı.
Açıklamasında kendisinin gözaltına alınmadığını söyleyen Ebru Şallı, "Hemen buradan size video çekmek istedim. 1 saat evvel gibi 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" dedi.
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