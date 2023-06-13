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Dendias'tan yıllar sonra 'Erdoğan' itirafı: 'Asla unutmayacağım bir an'
Dendias'tan yıllar sonra 'Erdoğan' itirafı: 'Asla unutmayacağım bir an'
Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görev süresi boyunca unutamadığı olayları açıkladı. Dendias, unutmayacağı bir olayın Cumhurbaşkanı Recep... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T08:18+0300
2023-06-13T08:22+0300
dünya
nikos dendias
recep tayyip erdoğan
yunanistan
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Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini'ye verdiği demeçte, görev süresi boyunca unutamadığı olaylardan bahsetti. Dendias, "Bakanlığınız boyunca Yunan-Türk ilişkilerindeki krizler arasında sizce en tehlikelisi hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi. 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok'2 ülke arasındaki ilişkilerinin yıllar boyunca inişli çıkışlı olduğunu belirten Dendias, 2020'de Türk araştırma gemisi 'Oruç Reis' nedeni ile Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiğini ve iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirtti. Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' diyerek Yunanistan'a sert tepki göstermesini hatırlatan Dendias, bakanlık görevi boyunca unutmayacağı bir diğer anın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la köprüleri attığı an olduğunu söyledi. 'Gerçekleşen ilk iletişimdi'Erdoğan ile yollarının 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde kesiştiğini belirten Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun acil iletişim gerektiren konular hakkında benimle konuşmasına izin vermesini istedim. Erdoğan orada hemen cevap vermedi. Ancak izin verilmiş olmasına minnettarım, çünkü birkaç saat sonra meslektaşım ile buluştuk ve oldukça uzun süre konuştuk. Bu, uzun bir aradan sonra Yunan ve Türk yetkililer arasında gerçekleşen ilk iletişimdi" diye konuştu. Türkiye'deki yeni dönemi de değerlendiren Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil, uluslararası ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken. Burada önemli soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir.Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye'nin yönünü seçmesini arzu ederim" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/yunanistandan-turkiye-sinirina-gecici-cit-kurma-karari-1072285386.html
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nikos dendias, recep tayyip erdoğan, yunanistan
nikos dendias, recep tayyip erdoğan, yunanistan

Dendias'tan yıllar sonra 'Erdoğan' itirafı: 'Asla unutmayacağım bir an'

08:18 13.06.2023 (güncellendi: 08:22 13.06.2023)
© AA Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AA
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Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, görev süresi boyunca unutamadığı olayları açıkladı. Dendias, unutmayacağı bir olayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la köprüleri attığı an olduğunu söyledi.
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini'ye verdiği demeçte, görev süresi boyunca unutamadığı olaylardan bahsetti.
Dendias, "Bakanlığınız boyunca Yunan-Türk ilişkilerindeki krizler arasında sizce en tehlikelisi hangisiydi?" sorusuna yanıt verdi.

'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok'

2 ülke arasındaki ilişkilerinin yıllar boyunca inişli çıkışlı olduğunu belirten Dendias, 2020'de Türk araştırma gemisi 'Oruç Reis' nedeni ile Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiğini ve iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirtti. Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' diyerek Yunanistan'a sert tepki göstermesini hatırlatan Dendias, bakanlık görevi boyunca unutmayacağı bir diğer anın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la köprüleri attığı an olduğunu söyledi.

'Gerçekleşen ilk iletişimdi'

Erdoğan ile yollarının 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde kesiştiğini belirten Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'nun acil iletişim gerektiren konular hakkında benimle konuşmasına izin vermesini istedim. Erdoğan orada hemen cevap vermedi. Ancak izin verilmiş olmasına minnettarım, çünkü birkaç saat sonra meslektaşım ile buluştuk ve oldukça uzun süre konuştuk. Bu, uzun bir aradan sonra Yunan ve Türk yetkililer arasında gerçekleşen ilk iletişimdi" diye konuştu.
Türkiye'deki yeni dönemi de değerlendiren Dendias, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil, uluslararası ilişkilerde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken. Burada önemli soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir.Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye'nin yönünü seçmesini arzu ederim" ifadelerini kullandı.
Yunanistan- Türkiye sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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