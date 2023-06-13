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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacağını söyledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T21:25+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türk devletleri teşkilatı
kuzey kıbrıs
kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.Erdoğan, paylaşımında, "14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" ifadelerini kullandı.Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, türk devletleri teşkilatı, kuzey kıbrıs, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi
recep tayyip erdoğan, türk devletleri teşkilatı, kuzey kıbrıs, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır

21:25 13.06.2023
© İHA / MUSA ERDOĞAN-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© İHA / MUSA ERDOĞAN-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Türk dünyasının asrı" olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır" ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Azerbaycan olarak, Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda işbirliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere 'iki devlet tek millet' şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Muzaffer Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz."
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