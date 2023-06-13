Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır

"Türkiye ve Azerbaycan olarak, Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda işbirliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere 'iki devlet tek millet' şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Muzaffer Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz."