https://sputniknews.com.tr/20230613/binadan-atlamaya-calisan-adami-doverek-indirdi-1072376267.html
Binadan atlamaya çalışan adamı döverek indirdi
Binadan atlamaya çalışan adamı döverek indirdi
Küçükçekmece’de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir kişi çatıya çıkıp, atlamaya... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T12:31+0300
2023-06-13T12:31+0300
2023-06-13T12:35+0300
türkiye
bina
dayak
dövme
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072376039_0:108:432:351_1920x0_80_0_0_a690fdcba443939de46b7d2785eac862.jpg
Küçükçekmece’de iddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, dün saat 16.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısına giderek atlamaya çalıştı. Şahsı çatıda görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu.Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darbetti. Mahalle sakini kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230522/kartaldaki-anadolu-adalet-sarayi-onunde-intihar-girisimi-1071399184.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072376039_0:67:432:391_1920x0_80_0_0_9b97fdfd1bddd45a91032d5b1e5a6429.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bina, dayak, dövme, intihar
bina, dayak, dövme, intihar
Binadan atlamaya çalışan adamı döverek indirdi
12:31 13.06.2023 (güncellendi: 12:35 13.06.2023) Abone ol
Küçükçekmece’de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir kişi çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi.
Küçükçekmece’de iddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, dün saat 16.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısına giderek atlamaya çalıştı. Şahsı çatıda görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu.
Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darbetti. Mahalle sakini kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.