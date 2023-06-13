https://sputniknews.com.tr/20230613/binadan-atlamaya-calisan-adami-doverek-indirdi-1072376267.html

Binadan atlamaya çalışan adamı döverek indirdi

Binadan atlamaya çalışan adamı döverek indirdi

Küçükçekmece’de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir kişi çatıya çıkıp, atlamaya... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T12:31+0300

2023-06-13T12:31+0300

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türkiye

bina

dayak

dövme

intihar

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Küçükçekmece’de iddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, dün saat 16.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısına giderek atlamaya çalıştı. Şahsı çatıda görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu.Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darbetti. Mahalle sakini kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230522/kartaldaki-anadolu-adalet-sarayi-onunde-intihar-girisimi-1071399184.html

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bina, dayak, dövme, intihar