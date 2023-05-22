https://sputniknews.com.tr/20230522/kartaldaki-anadolu-adalet-sarayi-onunde-intihar-girisimi-1071399184.html
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda başsavcıya mektup iletmek isteyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:39+0300
2023-05-22T15:39+0300
2023-05-22T15:41+0300
türkiye
kartal
adliye
intihar girişimi
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Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın 'E Blok Protokol' girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi başsavcıya mektubunun iletilmesini istediğinin söyleyerek havaya bir el ateş etti. Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı. Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/izmirde-ayni-is-yerine-58-kez-kumar-baskini-118-kisi-sucustu-yakalandi-1071395367.html
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kartal, adliye, intihar girişimi
kartal, adliye, intihar girişimi
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
15:39 22.05.2023 (güncellendi: 15:41 22.05.2023) Abone ol
Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda başsavcıya mektup iletmek isteyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın 'E Blok Protokol' girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi başsavcıya mektubunun iletilmesini istediğinin söyleyerek havaya bir el ateş etti.
Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı.
Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı.