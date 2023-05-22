https://sputniknews.com.tr/20230522/kartaldaki-anadolu-adalet-sarayi-onunde-intihar-girisimi-1071399184.html

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde intihar girişimi

Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda başsavcıya mektup iletmek isteyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T15:39+0300

2023-05-22T15:39+0300

2023-05-22T15:41+0300

türkiye

kartal

adliye

intihar girişimi

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Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın 'E Blok Protokol' girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi başsavcıya mektubunun iletilmesini istediğinin söyleyerek havaya bir el ateş etti. Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı. Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı.

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