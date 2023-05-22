https://sputniknews.com.tr/20230522/izmirde-ayni-is-yerine-58-kez-kumar-baskini-118-kisi-sucustu-yakalandi-1071395367.html
İzmir'de aynı iş yerine 58. kez kumar baskını: 118 kişi suçüstü yakalandı
İzmir'de aynı iş yerine 58. kez kumar baskını: 118 kişi suçüstü yakalandı
İzmir’in Bornova ilçesinde yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 118 kişi suçüstü... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:00+0300
2023-05-22T15:00+0300
2023-05-22T15:00+0300
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bornova
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi ve Kayadibi Mahallesi'nde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde etti. Ekiplerce, aynı suçtan daha önce 57 kez baskın yapılan kiralık bir iş yerinin de olduğu işletmelere, 20 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 118 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan şüpheli Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/kumar-oynarken-yakalandilar-nikah-kiyiyorduk-1070250871.html
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türkiye, izmir, bornova, kumar, baskın
türkiye, izmir, bornova, kumar, baskın
İzmir'de aynı iş yerine 58. kez kumar baskını: 118 kişi suçüstü yakalandı
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İzmir’in Bornova ilçesinde yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 118 kişi suçüstü yakalandı. Aralarında 58’inci kez kumar baskını yapılan kiralık iş yerinin de bulunduğu operasyonda, şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi ve Kayadibi Mahallesi'nde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde etti.
Ekiplerce, aynı suçtan daha önce 57 kez baskın yapılan kiralık bir iş yerinin de olduğu işletmelere, 20 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; 118 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.
'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan şüpheli Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.