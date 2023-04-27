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https://sputniknews.com.tr/20230427/kumar-oynarken-yakalandilar-nikah-kiyiyorduk-1070250871.html
Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'
Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'
Denizli’de evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli gazetecilerin "İçeride ne yapıyordunuz" sorusuna "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık"... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:09+0300
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türkiye
türkiye
kumar
denizli
polis
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Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230325/turkiye-genelinde-kumar-ve-yasa-disi-bahis-uygulamasi-62-gozalti-1068752136.html
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türkiye, kumar, denizli, polis, polis baskını
türkiye, kumar, denizli, polis, polis baskını

Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'

10:09 27.04.2023
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLATKumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'
Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
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Denizli’de evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli gazetecilerin "İçeride ne yapıyordunuz" sorusuna "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık", "Nikah kıyıyorduk, Adam kaçırıyorduk" cevaplarını verdi.
Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.
Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
TÜRKİYE
Türkiye genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 62 gözaltı
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