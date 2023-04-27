https://sputniknews.com.tr/20230427/kumar-oynarken-yakalandilar-nikah-kiyiyorduk-1070250871.html

Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'

Kumar oynarken yakalandılar: 'Nikah kıyıyorduk'

Denizli’de evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli gazetecilerin "İçeride ne yapıyordunuz" sorusuna "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık"... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T10:09+0300

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türkiye

türkiye

kumar

denizli

polis

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Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230325/turkiye-genelinde-kumar-ve-yasa-disi-bahis-uygulamasi-62-gozalti-1068752136.html

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