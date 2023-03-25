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https://sputniknews.com.tr/20230325/turkiye-genelinde-kumar-ve-yasa-disi-bahis-uygulamasi-62-gozalti-1068752136.html
Türkiye genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 62 gözaltı
Türkiye genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 62 gözaltı
Türkiye genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 62 kişi gözaltına alındı, aranan 673 kişi yakalandı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T19:53+0300
2023-03-25T20:03+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kumar
yasadışı bahis
uygulama
uygulama
gözaltı
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Türkiye genelindeki yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 62 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "kumar, tombala, oyun makineleri" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.Yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatan 6 iş yerindeki 49 kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 33 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.76 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldıKumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte 29 kişi gözaltına alındı, aranan 350 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 217 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı.Uygulamalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar materyali ele geçirildi.
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emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), kumar, yasadışı bahis, uygulama, uygulama, gözaltı
emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), kumar, yasadışı bahis, uygulama, uygulama, gözaltı

Türkiye genelinde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 62 gözaltı

19:53 25.03.2023 (güncellendi: 20:03 25.03.2023)
© İHAİçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© İHA
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Türkiye genelinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda, 62 kişi gözaltına alındı, aranan 673 kişi yakalandı.
Türkiye genelindeki yasa dışı bahis ve kumar uygulamalarında 62 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "kumar, tombala, oyun makineleri" ve "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.
© İHAİçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.
© İHA
Yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatan 6 iş yerindeki 49 kişi hakkında adli işlem, 26 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 33 kişi gözaltına alındı, aranan 323 kişi yakalandı.

76 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise kontrol edilen 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte 29 kişi gözaltına alındı, aranan 350 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 217 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı.
Uygulamalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar materyali ele geçirildi.
© İHAİçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.
© İHA
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