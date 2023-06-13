https://sputniknews.com.tr/20230613/adanada-et-ve-sut-kurumuna-bagli-tesiste-hayvana-eziyet-1072362224.html
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet
Et ve Süt Kurumu'na bağlı Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T09:46+0300
2023-06-13T09:46+0300
2023-06-13T09:46+0300
türkiye
adana
hayvan
et ve süt kurumu
et ve süt kurumu (esk)
işkence
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Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde kesimi yapılacak büyükbaş hayvanlara sopayla şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli iki personel gözaltına alındı.Et ve Süt Kurumu'ndan açıklamaOlayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/ankarada-17-kopek-agaca-asilmis-halde-bulundu-1072312367.html
türkiye
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adana, hayvan, et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), işkence
adana, hayvan, et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), işkence
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet
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Et ve Süt Kurumu'na bağlı Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde kesimi yapılacak büyükbaş hayvanlara sopayla şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli iki personel gözaltına alındı.
Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama
Olayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.
Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.