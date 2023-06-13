https://sputniknews.com.tr/20230613/adanada-et-ve-sut-kurumuna-bagli-tesiste-hayvana-eziyet-1072362224.html

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet

Et ve Süt Kurumu'na bağlı Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T09:46+0300

2023-06-13T09:46+0300

2023-06-13T09:46+0300

türkiye

adana

hayvan

et ve süt kurumu

et ve süt kurumu (esk)

işkence

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Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde kesimi yapılacak büyükbaş hayvanlara sopayla şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli iki personel gözaltına alındı.Et ve Süt Kurumu'ndan açıklamaOlayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230612/ankarada-17-kopek-agaca-asilmis-halde-bulundu-1072312367.html

türkiye

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adana, hayvan, et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), işkence