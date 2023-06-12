https://sputniknews.com.tr/20230612/ankarada-17-kopek-agaca-asilmis-halde-bulundu-1072312367.html
Ankara’da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
Ankara’da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T09:19+0300
2023-06-12T09:19+0300
2023-06-12T09:19+0300
türkiye
ankara
köpek
öldürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312157_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_679b83665e7493e83941477d7df3fd10.jpg
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230610/kartalda-otomobiliyle-bilerek-ezdigi-kopegin-olumune-neden-olan-kisi-serbest-birakildi-1072254775.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312157_77:0:577:375_1920x0_80_0_0_4a768ddb36965fef1eaad009fa0e6717.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, köpek, öldürme
Ankara’da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu
Abone ol
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.
Yenimahalle'de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.