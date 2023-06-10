https://sputniknews.com.tr/20230610/kartalda-otomobiliyle-bilerek-ezdigi-kopegin-olumune-neden-olan-kisi-serbest-birakildi-1072254775.html
Kartal'da otomobiliyle bilerek ezdiği köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı
Kartal'da otomobiliyle bilerek ezdiği köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı
Kartal'da otomobiliyle ezdiği köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T11:52+0300
2023-06-10T11:52+0300
2023-06-10T11:52+0300
yaşam
kartal
köpek
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0a/1072254858_18:0:1451:806_1920x0_80_0_0_ab66fbbe6972b41b2075a72c606cc6db.png
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden N.D'nin, binanın otoparkından çıkarken site sakinlerinin baktığı yerde yatan "Dursun" isimli köpeği ezdiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.İncelemeler sonunda olayı gerçekleştiren N.D'nin aracını hareket ettirdiği sırada üzerinden geçtiği köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Sitede ikamet ettiği öğrenilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hakkında işlem başlatılan N.D, adli makamlarca serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20211105/kopegin-havlamasina-sinirlenip-tufekle-sahile-indi-3-kadin-ve-1-kopegi-yaraladi-1050525800.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0a/1072254858_197:0:1272:806_1920x0_80_0_0_a470682c22555ef01da467c988859dfa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kartal, köpek, istanbul
Kartal'da otomobiliyle bilerek ezdiği köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı
Abone ol
Kartal'da otomobiliyle ezdiği köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden N.D'nin, binanın otoparkından çıkarken site sakinlerinin baktığı yerde yatan "Dursun" isimli köpeği ezdiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.
İncelemeler sonunda olayı gerçekleştiren N.D'nin aracını hareket ettirdiği sırada üzerinden geçtiği köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Sitede ikamet ettiği öğrenilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hakkında işlem başlatılan N.D, adli makamlarca serbest bırakıldı.