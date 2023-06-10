https://sputniknews.com.tr/20230610/kartalda-otomobiliyle-bilerek-ezdigi-kopegin-olumune-neden-olan-kisi-serbest-birakildi-1072254775.html

Kartal'da otomobiliyle bilerek ezdiği köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı

Kartal'da otomobiliyle bilerek ezdiği köpeğin ölümüne neden olan kişi serbest bırakıldı

Kartal'da otomobiliyle ezdiği köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T11:52+0300

2023-06-10T11:52+0300

2023-06-10T11:52+0300

yaşam

kartal

köpek

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden N.D'nin, binanın otoparkından çıkarken site sakinlerinin baktığı yerde yatan "Dursun" isimli köpeği ezdiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.İncelemeler sonunda olayı gerçekleştiren N.D'nin aracını hareket ettirdiği sırada üzerinden geçtiği köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Sitede ikamet ettiği öğrenilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.Hayvanları Koruma Kanunu gereğince hakkında işlem başlatılan N.D, adli makamlarca serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20211105/kopegin-havlamasina-sinirlenip-tufekle-sahile-indi-3-kadin-ve-1-kopegi-yaraladi-1050525800.html

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kartal, köpek, istanbul