https://sputniknews.com.tr/20230613/adana-demirspor-baskani-sancak-fatih-terim-bize-gelse-baskanligi-veririm-1072381610.html
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm
Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fatih Terim hakkında, "Bize gelse başkanlığı veririm" ifadelerini kullandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:37+0300
2023-06-13T13:37+0300
2023-06-13T13:39+0300
fatih terim
spor
murat sancak
başkan
adana demirspor
vincenzo montella
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim sorusuna da yanıt verdi.'İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz odur'Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Sancak, "Gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur. O kadar. İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/adana-demirspor-teknik-direktor-vincenzo-montella-ile-yollarini-ayirdi-1072355492.html
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fatih terim, murat sancak, başkan, adana demirspor, vincenzo montella
fatih terim, murat sancak, başkan, adana demirspor, vincenzo montella
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm
13:37 13.06.2023 (güncellendi: 13:39 13.06.2023) Abone ol
Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fatih Terim hakkında, "Bize gelse başkanlığı veririm" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.
Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim sorusuna da yanıt verdi.
'İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz odur'
Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Sancak, "Gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur. O kadar. İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.