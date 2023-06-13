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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm
Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fatih Terim hakkında, "Bize gelse başkanlığı veririm" ifadelerini kullandı. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T13:37+0300
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fatih terim
spor
murat sancak
başkan
adana demirspor
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim sorusuna da yanıt verdi.'İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz odur'Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Sancak, "Gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur. O kadar. İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230613/adana-demirspor-teknik-direktor-vincenzo-montella-ile-yollarini-ayirdi-1072355492.html
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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fatih Terim bize gelse başkanlığı veririm

13:37 13.06.2023 (güncellendi: 13:39 13.06.2023)
© DHAMurat Sancak
Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© DHA
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Adana Demirspor Başkanı Sancak, Fatih Terim hakkında, "Bize gelse başkanlığı veririm" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu. Avrupa'da devam edecekleri için yeni teknik direktörün yabancı olacağını söyleyen Murat Sancak, Fatih Terim sorusuna da yanıt verdi.

'İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz odur'

Fatih Terim'in bu saatten sonra başkanlık yapması gerektiğini söyleyen Sancak, "Gelse başkanlığı veririm ona. Fatih Hoca gibi bir değer bir daha gelir mi, gelir. Şampiyonlar Ligi'ni alacak bir Türk hoca onu geçmiş olur. O kadar. İkinci bir Türk Hoca, UEFA Kupası'nı alana kadar en değerlimiz Fatih Terim'dir" şeklinde konuştu.
Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı
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