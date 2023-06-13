https://sputniknews.com.tr/20230613/adana-demirspor-teknik-direktor-vincenzo-montella-ile-yollarini-ayirdi-1072355492.html
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıklarını söyledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T01:35+0300
2023-06-13T01:35+0300
2023-06-13T01:35+0300
spor
vincenzo montella
adana demirspor
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Sancak, A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık" dedi.Montella'ya 3 ay önce sözleşmeyi uzatma konusunda bir teklif götürdüklerini vurgulayan Sancak, "Kendisi 'Başkanım sezon sonu bakalım' dedi. Aile özlemi çekiyor, sık sık da İtalya'ya gidip geliyordu. Son maçtan sonra da görüştük, 'Seninle çalışmayı arzu ediyoruz' dedik. 'İtalya'ya gidip geldikten sonra görüşürüz' dedik. Biraz önce netleştirdik, kendisi de açıklayacaktır. Ona her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Çok değerli bir insan. İnsan olarak çalışılabilecek bir adam. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum, inşallah gittiği yerde de başarılı olur" ifadelerini kullandı.
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vincenzo montella, adana demirspor
vincenzo montella, adana demirspor
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıklarını söyledi.
Sancak, A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık" dedi.
Montella'ya 3 ay önce sözleşmeyi uzatma konusunda bir teklif götürdüklerini vurgulayan Sancak, "Kendisi 'Başkanım sezon sonu bakalım' dedi. Aile özlemi çekiyor, sık sık da İtalya'ya gidip geliyordu. Son maçtan sonra da görüştük, 'Seninle çalışmayı arzu ediyoruz' dedik. 'İtalya'ya gidip geldikten sonra görüşürüz' dedik. Biraz önce netleştirdik, kendisi de açıklayacaktır. Ona her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Çok değerli bir insan. İnsan olarak çalışılabilecek bir adam. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum, inşallah gittiği yerde de başarılı olur" ifadelerini kullandı.