https://sputniknews.com.tr/20230613/adana-demirspor-teknik-direktor-vincenzo-montella-ile-yollarini-ayirdi-1072355492.html

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdıklarını söyledi. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T01:35+0300

2023-06-13T01:35+0300

2023-06-13T01:35+0300

spor

vincenzo montella

adana demirspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/16/1049126767_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41dd830fee155eabbebd3572e53005d.jpg

Sancak, A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Vincenzo Montella ile yollarımızı ayırdık" dedi.Montella'ya 3 ay önce sözleşmeyi uzatma konusunda bir teklif götürdüklerini vurgulayan Sancak, "Kendisi 'Başkanım sezon sonu bakalım' dedi. Aile özlemi çekiyor, sık sık da İtalya'ya gidip geliyordu. Son maçtan sonra da görüştük, 'Seninle çalışmayı arzu ediyoruz' dedik. 'İtalya'ya gidip geldikten sonra görüşürüz' dedik. Biraz önce netleştirdik, kendisi de açıklayacaktır. Ona her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Çok değerli bir insan. İnsan olarak çalışılabilecek bir adam. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum, inşallah gittiği yerde de başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincenzo montella, adana demirspor