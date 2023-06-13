https://sputniknews.com.tr/20230613/3-hafta-icinde-yildirim-kaynakli-28-orman-yangini-cikti-1072385508.html

3 hafta içinde yıldırım kaynaklı 28 orman yangını çıktı

3 hafta içinde yıldırım kaynaklı 28 orman yangını çıktı

Muğla ve ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T14:36+0300

2023-06-13T14:36+0300

2023-06-13T14:36+0300

türkiye

muğla

yıldırım

orman yangını

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Muğla ve ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz yağmurlarıyla yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış yaşandığı bildirildi.Açıklamada, bölgede zaman zaman etkili olan yağışlar nedeniyle son 3 haftalık dönemde çıkan 28 yıldırım yangınının söndürüldüğü belirtildi.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım kaynaklı yangınların genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlar olduğunu hatırlattı.Karabulut, şunları kaydetti:

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