https://sputniknews.com.tr/20230609/samsunda-tramvaylar-kafa-kafaya-carpisti-1i-agir-10-yarali-1072212236.html
Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı
Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı
Samsun'da tramvayların kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T10:04+0300
2023-06-09T10:04+0300
2023-06-09T10:20+0300
türkiye
samsun
tramvay
kaza
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Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.
https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html
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samsun, tramvay, kaza
Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı
10:04 09.06.2023 (güncellendi: 10:20 09.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Samsun'da tramvayların kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.