https://sputniknews.com.tr/20230609/samsunda-tramvaylar-kafa-kafaya-carpisti-1i-agir-10-yarali-1072212236.html

Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı

Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı

Samsun'da tramvayların kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T10:04+0300

2023-06-09T10:04+0300

2023-06-09T10:20+0300

türkiye

samsun

tramvay

kaza

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Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.

https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html

türkiye

samsun

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samsun, tramvay, kaza