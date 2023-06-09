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https://sputniknews.com.tr/20230609/samsunda-tramvaylar-kafa-kafaya-carpisti-1i-agir-10-yarali-1072212236.html
Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı
Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı
Samsun'da tramvayların kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.
https://sputniknews.com.tr/20230604/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-carpti-1072001598.html
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Samsun'da tramvaylar kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı

10:04 09.06.2023 (güncellendi: 10:20 09.06.2023)
© İHASamsun'da tramvay kazası
Samsun'da tramvay kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Samsun'da tramvayların kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.
Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
YAŞAM
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine çarptı
4 Haziran , 15:34
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