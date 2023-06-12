https://sputniknews.com.tr/20230612/ubs-credit-suissei-devralma-surecini-tamamladi-1072315701.html

UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı

UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T10:43+0300

2023-06-12T10:43+0300

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ekonomi

ubs bankası

credit suisse

satın alma

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UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı. Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok" denildi. Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi. Bu arada, devralma işleminin tamamlanmasıyla 1.6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu. UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230403/credit-suissei-devralan-ubs-toplu-isten-cikarmalara-gidecek-1069128319.html

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ubs bankası, credit suisse, satın alma