https://sputniknews.com.tr/20230612/ubs-credit-suissei-devralma-surecini-tamamladi-1072315701.html
UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı
UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T10:43+0300
2023-06-12T10:43+0300
2023-06-12T10:45+0300
ekonomi
ubs bankası
credit suisse
satın alma
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UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı. Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok" denildi. Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi. Bu arada, devralma işleminin tamamlanmasıyla 1.6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu. UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230403/credit-suissei-devralan-ubs-toplu-isten-cikarmalara-gidecek-1069128319.html
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ubs bankası, credit suisse, satın alma
ubs bankası, credit suisse, satın alma
UBS, Credit Suisse'i devralma sürecini tamamladı
10:43 12.06.2023 (güncellendi: 10:45 12.06.2023) Abone ol
İsviçre'nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla devralma sürecini tamamladığını duyurdu.
UBS Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher ve Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, İsviçre gazetelerinde, Credit Suisse'in devralınmasının tamamlandığı bilgisini içeren bir açık mektup yayımladı.
Mektupta, "Bu; UBS, bir finans merkezi olarak İsviçre ve küresel finans sektörü için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Devralma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğine dair hiçbir şüphemiz yok" denildi.
Mektupta, söz konusu devralmanın zorluklar oluşturacağı ancak İsviçre, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için fırsatlar sunacağı kaydedildi.
Bu arada, devralma işleminin tamamlanmasıyla 1.6 trilyon dolarlık bilançoya sahip bir İsviçre bankası ortaya çıkmış oldu.
UBS ve Credit Suisse'in dünya çapında toplam çalışan sayısı 120 bini bulurken, UBS, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.