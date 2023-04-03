https://sputniknews.com.tr/20230403/credit-suissei-devralan-ubs-toplu-isten-cikarmalara-gidecek-1069128319.html

Credit Suisse'i devralan UBS toplu işten çıkarmalara gidecek

Credit Suisse'i devralan UBS toplu işten çıkarmalara gidecek

İsviçre'nin en eski bankalarından Credit Suisse'i hisse senedi fiyatlarında yaşadığı düşüşün ardından devralan UBS Group'un iş gücünü küresel çapta yüzde 20... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T23:26+0300

2023-04-03T23:26+0300

2023-04-03T23:26+0300

ekonomi

ubs bankası

credit suisse

isviçre

işten çıkarma

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İsviçre'nin en eski bankalarından Credit Suisse'in yaşadığı buhranın ardından finans kurumlarında yaşanan tedirginlik hali sürüyor.Sonntagszeitung gazetesinin UBS Group AG'den üst düzey bir yöneticiye dayandırdığı haberine göre geçen ay Credit Suisse'i devralan banka, iş gücünü yüzde 20 ila 30 oranında azaltarak küresel çapta yaklaşık 36 bin çalışanını işten çıkaracak.Gazete, İsviçre'de 11 bin kadar çalışanın işten çıkarılacağı bilgisini vererek, hangi pozisyonların hedef alınacağı konusunda detay vermedi.Habere göre her iki banka da 2022 yılı sonunda dünya genelinde yaklaşık 125 bin kişiyi istihdam ediyordu ve bunların yüzde 30'u İsviçre'deydi.Geçen ay ABD'de başlayan bankacılık krizi, Credit Suisse'le birlikte Avrupa'ya sıçramıştı. Ayrıca bankadan günlük 10 milyar frangın üzerinde mevduat çekilmişti.Sonrasında İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında UBS Group 167 yıldır faaliyet gösteren Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangı (3.2 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/credit-suisse-krizini-atesleyen-isim-istifa-etti--1068790525.html

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ubs bankası, credit suisse, isviçre, işten çıkarma