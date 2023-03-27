https://sputniknews.com.tr/20230327/credit-suisse-krizini-atesleyen-isim-istifa-etti--1068790525.html

Credit Suisse krizini ateşleyen isim istifa etti

Credit Suisse krizini ateşleyen isim istifa etti

Yaptığı açıklamalarla Credit Suisse'in hisselerinde tarihi çöküş yaşanmasına neden olan Suudi Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Khudairy... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T10:01+0300

2023-03-27T10:01+0300

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ekonomi

credit suisse

ubs bankası

isviçre

suudi arabistan

istifa

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Credit Suisse'te krizin başrolündeki isim Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy görevi bıraktı. BloombergHT'nin aktardığına göre 16 Mart'ta CNBC'ye konuşan Khudairy, "İsviçre Merkez Bankası'nın ifadelerine bakılırsa her şey yolunda. Bankanın daha fazla sermayeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Credit Suisse'te yüzde 9.9 payı bulunan Suudi Ulusal Bankası'nın en tepe isminden gelen bu açıklama sonrası Credit Suisse kaynaklı kriz derinleşmişti. İsviçre'nin köklü bankası Credit Suisse'te yaşanan kriz dolayısıyla İsviçre Merkez Bankası da devreye girmiş ve bankaya 54 milyar dolarlık kredi hattı açmıştı. Krizde devam eden süreçte bir diğer köklü banka UBS devreye girmiş ve tarihi satın almayla Credit Suisse'i devralmayı kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230319/isvicre-cumhurbaskani-acikladi-credit-suisse-bas-rakibi-ubsye-devrediliyor-1068474399.html

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credit suisse, ubs bankası, isviçre, suudi arabistan, istifa