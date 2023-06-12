https://sputniknews.com.tr/20230612/tuik-nisan-ayi-issizlik-rakamlarini-acikladi-1072314502.html

TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T10:04+0300

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ekonomi

tüik

işsizlik

veri

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı nisanda önceki aya göre 0.1 puan artışla yüzde 10.2'ye yükseldi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.1 kadınlarda yüzde 14.3 olarak tahmin edildi.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15.7, kadınlarda ise yüzde 25.4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.9 iken kadınlarda yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230609/tuik-acikladi-vatandasin-tuketim-harcamalarinda-gida-payi-artti-1072213575.html

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tüik, işsizlik, veri