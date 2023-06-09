TÜİK açıkladı: Vatandaşın tüketim harcamalarında gıda payı arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Gençkaya: Kriz yalnızca parti liderini değiştirmek ile aşılamaz
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TBMM'nin 31. Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi
12:47
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş fırsatı değerlendiremedi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve CHP'deki son gelişmeler!
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Liberal ekonomik politikalar Türkiye'nin kurtuluşu mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
124 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230609/tuik-acikladi-vatandasin-tuketim-harcamalarinda-gida-payi-artti-1072213575.html
TÜİK açıkladı: Vatandaşın tüketim harcamalarında gıda payı arttı
TÜİK açıkladı: Vatandaşın tüketim harcamalarında gıda payı arttı
Hanehalkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T10:30+0300
2023-06-09T10:32+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
gıda
harcama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072213421_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5ba95300d007c2e8921bef3c6aec8ca6.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 22.4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 21.3 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1.4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2.2 sağlık ve yüzde 2.5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi. Harcama kalıpları değişti Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22.5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 21 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 20.8 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27.2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 22.9 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 18.5 pay ayırdı. Gıdaya iki kattan daha fazla pay ayrıldıGelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.5 pay ayırdı. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6.8 pay ayırdı. Tek kişilik haneler konut ve kiraya bir buçuk kat daha fazla pay ayırdı Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 27.7, ulaştırma harcamalarına yüzde 20.4 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.8 pay ayırdı. Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35.9, konut ve kira harcamalarına yüzde 18.8 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14.4 pay ayırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230529/tuikten-ucretsiz-dogalgaz-tuketiminin-tufeye-etkisine-iliskin-aciklama-1071756733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072213421_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5752c38c43fb2c00c028caa375a11189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), gıda, harcama
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), gıda, harcama

TÜİK açıkladı: Vatandaşın tüketim harcamalarında gıda payı arttı

10:30 09.06.2023 (güncellendi: 10:32 09.06.2023)
© AAGıda
Gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Hanehalkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı.
Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 22.4 ile konut ve kira harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 21.3 ile ulaştırma harcamaları aldı.
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1.4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2.2 sağlık ve yüzde 2.5 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edildi.

Harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 22.5, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 21 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 20.8 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hanehalkları; ulaştırma harcamalarına yüzde 27.2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 22.9 ve konut ve kira harcamalarına yüzde 18.5 pay ayırdı.

Gıdaya iki kattan daha fazla pay ayrıldı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29.3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5.5 pay ayırdı.
En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28.5, konut ve kira harcamalarına yüzde 19.3, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.6 ve lokanta ve otel harcamalarına yüzde 6.8 pay ayırdı.

Tek kişilik haneler konut ve kiraya bir buçuk kat daha fazla pay ayırdı

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2022 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 27.7, ulaştırma harcamalarına yüzde 20.4 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16.8 pay ayırdı.
Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35.9, konut ve kira harcamalarına yüzde 18.8 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14.4 pay ayırdı.
Doğalgaz ile çalışan ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
EKONOMİ
TÜİK'ten ücretsiz doğalgaz tüketiminin TÜFE'ye etkisine ilişkin açıklama
29 Mayıs, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала