https://sputniknews.com.tr/20230529/tuikten-ucretsiz-dogalgaz-tuketiminin-tufeye-etkisine-iliskin-aciklama-1071756733.html

TÜİK'ten ücretsiz doğalgaz tüketiminin TÜFE'ye etkisine ilişkin açıklama

TÜİK'ten ücretsiz doğalgaz tüketiminin TÜFE'ye etkisine ilişkin açıklama

TÜİK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 24/4/2023-31/5/2023 fatura kullanım bedellerinin tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağına yönelik... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T21:59+0300

2023-05-29T21:59+0300

2023-05-29T21:59+0300

tüik

ekonomi

doğalgaz

fatura

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), EPDK'nın 05.05.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" konulu, 11835 Sayılı Kararının TÜFE'ye etkisine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, TÜFE kapsamında yürütülen tüm çalışmaların Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) başta olmak üzere istatistik alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen norm ve standartlara uygun şekilde yapıldığı belirtilerek, "Söz konusu EPDK kararında, konut abonelerinin 24/4/2023 tarihinden 31/5/2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağı belirtilmektedir. Bu kararın, TÜFE kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.Mayıs ayı TÜFE hesaplamalarında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacakEurostat'ın 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya ilişkin özel bir metodolojik doküman yayımladığı kaydedilen açıklamada, "Eurostat ile gerçekleştirilen yazışmalar ve ilgili dokümanın incelenmesiyle, bu yıl mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacaktır. Eurostat’ın bu konuda aldığı karar, TÜFE hesaplamalarında esas alınan fiyatın, tüketiciye doğrudan yansıyan fiyat olması temel prensibine dayanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, bir yıllık 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak doğal gaz tüketimine yönelik olarak da şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, TÜFE kapsamında doğal gaz fiyatının hesaplanmasına dair sözü edilen uygulamaların, doğal gazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı, ancak doğal gaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yıl sonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

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tüik, doğalgaz, fatura