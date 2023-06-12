https://sputniknews.com.tr/20230612/tarihte-bir-ilk-3-rus-tenisci-birden-atp-siralamasinda-ilk-10da-1072351698.html

Tarihte bir ilk: 3 Rus tenisçi birden ATP sıralamasında ilk 10’da

Tarihte bir ilk: 3 Rus tenisçi birden ATP sıralamasında ilk 10’da

Rus tenisçi Karen Haçanov, bugün açıklanan son ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) sıralamasında bir basamak yükselerek onuncu sıraya yerleşti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T22:12+0300

2023-06-12T22:12+0300

2023-06-12T22:12+0300

spor

tenis

rusya

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ATP’nin bugün açıkladığı dünya erkekler sıralamasında, Rus roket Daniil Medvedev bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya düşerken Andrey Rublev yedinci basamakta kaldı. Karen Haçanov da bir basamak yükselerek ilk 10’a girmeyi başardı.Böylelikle tarihte ilk kez ATP Top-10’da üç Rus tenisçi birden yer almış oldu.Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde son şampiyon Sırp tenisçi Sırp raket Novak Djokovic iki basamak yükselerek birinci sıraya yerleşirken İspanyon Carlos Alcaraz ikinci sıraya düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230611/novak-djokovic-23-grand-slam-sampiyonluguyla-tarihe-gecti--1072301206.html

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