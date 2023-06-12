https://sputniknews.com.tr/20230612/smali-cocuk-icin-toplanan-paralarin-amaci-disinda-kullanildigi-iddiasi-8-supheli-yakalandi-1072326328.html
SMA'lı çocuk için toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddiası: 8 şüpheli yakalandı
SMA'lı çocuk için toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddiası: 8 şüpheli yakalandı
Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları öne sürülen, çocuğun... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:44+0300
2023-06-12T12:44+0300
2023-06-12T12:44+0300
türkiye
sma
spinal müsküler atrofi (sma)
antalya
gözaltı
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine harekete geçildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyon düzenlendi.Operasyonda hasta çocuğun annesi D.A.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde oldukları belirlenen çocuğun babası G.G. ile bir başka zanlı hakkında da yasal işlem başlatıldı.Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-koca-acikladi-nadir-hastaliklarin-tedavisi-icin-istanbulda-hastane-kurulacak-1072121635.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sma, spinal müsküler atrofi (sma), antalya, gözaltı, dolandırıcılık
sma, spinal müsküler atrofi (sma), antalya, gözaltı, dolandırıcılık
SMA'lı çocuk için toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddiası: 8 şüpheli yakalandı
Abone ol
Antalya'da, SMA hastası olan ve bir süre önce hayatını kaybeden çocuk için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullandıkları öne sürülen, çocuğun annesinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Y.G'nin tedavisi amacıyla Valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine harekete geçildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyon düzenlendi.
Operasyonda hasta çocuğun annesi D.A.G'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde oldukları belirlenen çocuğun babası G.G. ile bir başka zanlı hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.