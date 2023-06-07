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YAŞAM
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https://sputniknews.com.tr/20230607/bakan-koca-acikladi-nadir-hastaliklarin-tedavisi-icin-istanbulda-hastane-kurulacak-1072121635.html
Fahrettin Koca: SMA tedavisinde hasta grubu belirlendi tedavi yakında başlayacak
Fahrettin Koca: SMA tedavisinde hasta grubu belirlendi tedavi yakında başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel bir hastane kurulacağını, aynı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T11:05+0300
2023-06-07T11:27+0300
yaşam
nadir hastalık
türkiye
sağlık bakanı
sma
spinal müsküler atrofi (sma)
fahrettin koca
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Koca, ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını söyleyen Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor." ifadelerini kullandı.SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini belirlediğini anlatan Koca, şöyle devam etti:"Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız."Bakan Koca, 80 yaş ve üstündekiler için öncelikli olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulmasına yönelik yönetmelik yayımlandığını kaydetti. Her 250 kişi için bir yaşam merkezi, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter olarak planlama yaptıklarını belirten Koca, şunları aktardı:"Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."Sağlık Bakanı, üç ilde pilot uygulama ile sürdürülen Aile Diş Hekimi Uygulaması'na da Türkiye genelinde geçileceğini hatırlattı.Koca, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/saglik-bakani-koca-gorevimizde-yeni-doneme-basladik-1072026464.html
https://sputniknews.com.tr/20230131/bakan-koca-sma-bilim-kurulumuz-toplandi-artik-iki-ilac-tedavi-rehberinde-1066413460.html
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sma, sma tedavisi, sma tedavisi türkiye
sma, sma tedavisi, sma tedavisi türkiye

Fahrettin Koca: SMA tedavisinde hasta grubu belirlendi tedavi yakında başlayacak

11:05 07.06.2023 (güncellendi: 11:27 07.06.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel bir hastane kurulacağını, aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçların da üretileceğini bildirdi. Bakan Koca, SMA tedavisi için de hasta grubunun belirlendiğini ve tedavinin yakında başlayacağını söyledi.
Koca, ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SMA hastalığı konusunda son derece hassas olduklarını söyleyen Koca, "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
SMA Bilim Kurulu'nun gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini belirlediğini anlatan Koca, şöyle devam etti:
"Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız."
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık
5 Haziran , 12:29
Bakan Koca, 80 yaş ve üstündekiler için öncelikli olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulmasına yönelik yönetmelik yayımlandığını kaydetti. Her 250 kişi için bir yaşam merkezi, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter olarak planlama yaptıklarını belirten Koca, şunları aktardı:
"Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."
Sağlık Bakanı, üç ilde pilot uygulama ile sürdürülen Aile Diş Hekimi Uygulaması'na da Türkiye genelinde geçileceğini hatırlattı.
Koca, "Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
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Bakan Koca: SMA Bilim Kurulumuz toplandı, artık iki ilaç tedavi rehberinde
31 Ocak, 21:05
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