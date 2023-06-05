https://sputniknews.com.tr/20230605/saglik-bakani-koca-gorevimizde-yeni-doneme-basladik-1072026464.html
Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık
Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:29+0300
2023-06-05T12:29+0300
2023-06-05T12:29+0300
politika
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
devir teslim
kabine
bakanlık
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Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, devir teslim, kabine, bakanlık
sağlık bakanlığı, fahrettin koca, devir teslim, kabine, bakanlık
Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.
Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.