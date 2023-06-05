https://sputniknews.com.tr/20230605/saglik-bakani-koca-gorevimizde-yeni-doneme-basladik-1072026464.html

Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Sağlık Bakanı Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:29+0300

2023-06-05T12:29+0300

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politika

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

devir teslim

kabine

bakanlık

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Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, devir teslim, kabine, bakanlık